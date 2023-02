Premi “Ballerino Dalla 2023”, le nomination della prima edizione

Il 2 marzo a Bologna la serata con cerimonia di consegna-concerto

Roma, 23 feb. (askanews) – È stato presentato giovedì 23 febbraio a Bologna il “Ballerino Dalla”, riconoscimento assegnato agli artisti premiati da “Ciao – Rassegna Lucio Dalla”, per le forme innovative di musica e creatività”, prima edizione della rassegna dedicata a Lucio Dalla e ispirata alla sua straordinaria capacità di visione.

Sono state annunciate le nomination del “Ballerino Dalla” per le categorie “Artista” (Ariete, Gianmaria, Giuse The Lizia, Mara Sattei, Nu Genea), “Canzone” (“Andrea” di Bresh, “Brucherò Nei Pascoli” di Bar Adriana, “Le Pietre Non Volano” di Luchè, “Respiro” di Emma Nolde, “Tienatè” di Nu Genea) “Producer/Talent Scout”, (Bias, Okgiorgio, MACE, Marcello Balestra, Thasup), “Colonna Sonora” (“America Latina” dei Verdena, “Cose Da Pazzi” di Colapesce Dimartino, “La Vita Bugiarda Degli Adulti” di Enzo Avitabile, “L’ombra Del Giorno” di Andrea Laszlo De Simone, “Siccità” di Franco Piersanti) e “Progetto” (“Flop Tour” di Salmo, Post Nebbia, “Stella di mare” nuova versione (con duetto virtuale di Lucio Dalla) di Cesare Cremonini, “Tango” concept video-brano di Tananai, Zois per Roberto Roversi, Ep e libro “Etilene Per Tutti”).

Usciti anche i finalisti del contest dedicato agli emergenti (21 selezionati per la categoria “Canzone” e 10 selezionati per la categoria “Producer”): per la categoria “canzone” sono 2UE, Dada, Daemia, Dalila Spagnolo, Edgar Allan Pop, FURIA, Gobbi, Jacopo Planet, Joelle, Kid Gamma, Lumen, Marcio, Martina Beltrami, MIGLIO, MIRA, Neno, NERVI, Rame, SETE, SWEWA, Te quiero Euridice; per la categoria “producer” nominati Alessandro Di Dio Masa, Davide Alberto De Blasio, Francesco Faggi, FranzK, Giuseppe Scrima, Kilian, Le Canzoni Giuste, Limbrunire, MOLLA, OBI.

I premi, che saranno assegnati annualmente, verranno conferiti il 2 marzo al Teatro Celebrazioni di Bologna, serata presentata da Dario Ballantini insieme a Mille e organizzata in occasione dell’80esimo compleanno di Lucio Dalla. Gli artisti premiati si esibiranno live o presenteranno il proprio progetto al pubblico del Teatro Celebrazioni.

Il riconoscimento del “Ballerino Dalla” verrà conferito ad artisti e opere che stanno contribuendo a innovare il panorama musicale italiano incarnando e interpretando l’approccio visionario, sperimentale ma anche pop che ha guidato la lunga carriera di Lucio Dalla.

Disegnato dall’artista Mauro Balletti e ispirato al testo del brano “Balla balla ballerino”, il Ballerino Dalla rappresenta una figura in una posizione di danza, poggiata “su una tavola fra due montagne”. Simboleggia le sfide, le insidie e le difficoltà che ogni nuovo artista si trova ad affrontare all’inizio del suo percorso nel complicato tentativo di affrancare la sua unicità presso il pubblico.

Le nomination sono state fatte da una giuria qualificata, composta da Massimo Bonelli (Presidente di giuria e Direttore Artistico della rassegna), Antonio Filippelli (Music Producer e Direttore Artistico), Carlo Pastore (direttore artistico e conduttore radiofonico), Giovanni Truppi (cantautore), Giulia Cavaliere (giornalista e critica musicale), Marco Missiroli (scrittore), Maria Vittoria Baravelli (curatrice d’arte e art sharer), Nina Selvini (Amministratore Delegato di Astarte), Sara Potente (direttrice Artistica di Numero Uno), Silvia Danielli (condirettrice Billboard Italia) e Valerio Baroncini (Vice Direttore QN il Resto del Carlino).

Nel corso della serata, sarà assegnato anche il Premio QN il Resto del Carlino, dedicato al talento locale/bolognese.

I biglietti della prima edizione di “Ciao – Rassegna Lucio Dalla” sono disponibili in prevendita su Vivaticket.it e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni.

L’evento, ideato da Pressing Line e iCompany e da quest’ultima realizzato con la direzione artistica di Massimo Bonelli, è promosso da Fondazione Lucio Dalla, in collaborazione con il Comune di Bologna e sostenuto da Banca di Bologna. Media Partner di “Ciao – Rassegna Lucio Dalla”: QN Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Luce!)

