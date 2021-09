Premiate a Reggio Calabria le tre atlete calabresi che hanno partecipato ai giochi paralimpici di Tokyo

REGGIO CALABRIA – Le tre atlete calabresi che hanno preso parte quest’anno ai giochi paralimpici di Tokyo, Anna Barbaro nel thriatlon, Raffaella Battaglia nel sitting volley, Enza Petrilli nel tiro con l’arco, sono state ricevute oggi al Consiglio regionale a Reggio Calabria per ricevere un riconoscimento ai meriti sportivi da parte del presidente della Regione Nino Spirlì.Due delle tre atlete, Barbaro e Petrilli, sono riuscite anche conquistare la medaglia d’argento nelle rispettive discipline. La delegazione sportiva era accompagnata dal presidente del comitato paralimpico Calabria Antonello Scagliola e dalla capogruppo della Lega in Consiglio regionale Tilde Minasi. Il risultato ottenuto dalla Calabria alla prima partecipazione come delegazione è stato sopra le aspettative, pur contando su atlete già affermate a livello nazionale nelle proprie discipline.Anna Barbaro ha già nel suo palmares due bronzi ai Campionati Europei, due ori nella Coppa del mondo e la vittoria nelle Para series. Raffaella Battaglia, nazionale dal 2015, insieme alle compagne del Dream volley Pisa, ha conseguito il titolo di campione d’Italia per due anni consecutivi, risultando anche migliore giocatrice. Enza Petrilli per due anni ha conquistato l’argento nei campionati italiani assoluti di tiro con l’arco e bronzo al Para archery European cup 2021, torneo valevole per la qualificazione paralimpica.

