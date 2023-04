Premier australiano Albanese andrà in Cina entro fine anno

Le relazioni tra Pechino e Canberra sono in stallo da anni

Roma, 4 apr. (askanews) – La Cina ha inviato all’Australia un invito “di principio” per il primo ministro Anthony Albanese a Pechino e la visita dovrebbe aver luogo quest’anno, tra settembre e ottobre. L’ha scritto oggi il South China Morning Post, facendo riferimento a fonti vicine alla materia.

La visita potrebbe diventare un punto di svolta nelle relazioni tra Pechino e Canberra, dopo tre anni di rapporti deteriorati caratterizzati da restriziomni sulle importazioni reciproche.

La tempistica è in accordo alla commemorazione del 50mo anniverario della prima visita in Cina da parte di un primo ministro australiano. Gough Whitlam fece questo viaggio a novembre 1973.

Pechino ha anche trasmesso un invito “di principio” al ministro del Commercio australiano Don Farrell, che ha accettato e che si recherà “in un vicino futuro” in Cina, come ha detto lui stesso in un incontro virtuale con il corrispettivo cinese Wang Wentao.

Cina e Australia sono da tre anni ai ferri corti e recentemente Pechino s’è lamentata del progetto australiano di acquistare sottomarini nucleari come parte dell’accordo Aukus di sicurezza con gli Stati uniti e la Gran Bretagna.

