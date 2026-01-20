martedì, 20 Gennaio , 26

premier-canada-carney:-siamo-al-fianco-di-groenlandia-e-damimarca
Premier Canada Carney: siamo al fianco di Groenlandia e Damimarca

Premier Canada Carney: siamo al fianco di Groenlandia e Damimarca

Video NewsPremier Canada Carney: siamo al fianco di Groenlandia e Damimarca
Redazione-web
Di Redazione-web

“Il diritto internazionale non è un gioco”

Davos, 20 gen. (askanews) – Il Canada “è fermamente al fianco” della Groenlandia e della Danimarca e sostiene “il loro diritto esclusivo di determinare il futuro della Groenlandia”, ha affermato il primo ministro Mark Carney nel suo discorso durante la giornata inaugurale del Forum economico mondiale di Davos.”Il diritto internazionale non è un gioco, e se non facciamo qualcosa, ovviamente, le alleanze crolleranno, e ciò sarebbe molto negativo per lo sviluppo attuale del mondo Siamo stati un alleato stretto e leale degli Stati Uniti e della Nato per molti, molti anni – ha detto – Possiamo fare molto di più in questo contesto Siamo disposti a cooperare molto di più, ma ovviamente nel rispetto reciproco, e se non riusciamo a vedere questo, sarà molto difficile avere un partenariato valido e affidabile”.Oltre alla Groenlandia, Donald Trump aveva citato anche il Canada come un possibile terriotorio Usa in futuro, dicendo che “dovrebbe diventare il 51 stato degli Stati Uniti”.

