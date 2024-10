Premier e ministri vestiti male, la foto del governo in Giappone viene ritoccata

(Adnkronos) – I ministri sono vestiti male e la foto di gruppo del governo del Giappone viene ritoccata. L’esecutivo nipponico, alla fine, deve ammettere che gli scatti sono stati ritoccati per motivi di ‘decoro’. Le foto diffuse dall’ufficio del primo ministro, Shigeru Ishiba, nei giorni scorsi hanno fatto il giro del web. Il premier e il ministro della Difesa, Nakatani, non brillavano per eleganza: visibile, infatti, la camicia bianca sotto giacca e gilet, all’altezza della cintura.

Sul sito del primo ministro, quindi, è stata pubblicata una nuova foto con inquadratura frontale: abiti impeccabili, niente camicia in vista. Il dettaglio non è sfuggito agli osservatori e alla fine il portavoce del governo, Yoshimasa Hayashi, ha dovuto ammettere che “ci sono stati piccoli ritocchi. Foto commemorative come quelle in cui vengono formati i governi o altre foto di gruppo scattate durante eventi ufficiali presso l’ufficio del Primo Ministro rimarranno come ricordi per i partecipanti per molto tempo”, ha affermato. “Anche in passato sono state apportate leggere modifiche, non solo per questa foto di cui hai chiesto informazioni”.