Premier League, il Liverpool è campione dopo 30 anni: decisiva Chelsea-City 2-1

Il Liverpool di Klopp aspetta da tempo la certezza di poter festeggiare il titolo di campione d’Inghilterra. Una matematica certezza che passa da un campo diverso da quello dei Reds: il Chelsea è chiamato a fermare il Manchester City, dando così il via libera a Klopp e ai suoi verso la conquista del primo posto. Liverpool FC v AFC Bournemouth – Premier League E i Blues rispondono in toto alle attese del Liverpool: il gol di Pulisic sul finire del primo tempo non fa esultare solo Lampard,… continua a leggere sul sito di riferimento