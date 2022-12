Premio Angi, Froneri: innovazione sia un’attitudine al lavoro

Premiata la startup Ingordo

Milano, 1 dic. (askanews) – “Noi di Froneri crediamo che l’innovazione sia in primis un’attitudine al lavoro che è necessario coltivare ogni giorno, promuovendo nuove idee ed approcci, spesso anche con una logica bottom up che parta dai più giovani in azienda, in grado di aiutarci a realizzare i punti più sfidanti della nostra agenda”. Lo ha detto Filippo Salamone, Group Brand Manager di Froneri Italia.

“Abbiamo trovato con Ingordo un comun denominatore nel connubio tra tradizione e modernità. Froneri è il secondo player mondiale di gelato, con la grande ambizione di diventare la migliore ice cream company al mondo. Nella nostra anima coesistono una heritage radicata nel tempo (pensiamo a Mottarello, primo gelato confezionato in Italia, passando da Coppa del Nonno e da Maxibon, nostri brand storici), per arrivare a nuovi brand di successo ‘made in Froneri’ come Nuii, nato meno di 4 anni fa. Il dinamismo è un elemento fondamentale per trovare soluzioni accurate e spesso innovative alle mutevoli logiche”.

