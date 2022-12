Premio Angi, Giordani (Spencer Lewis): puntare sulle persone

Per sviluppo tecnologico e crescita digitale

Milano, 1 dic. (askanews) – “Parlare di digitale, innovazione e tecnologia significa prima di tutto parlare di ambizione, di passione, e dunque di persone. Siamo qui oggi al Premio ANGI 2022, dedicato alle migliori idee innovative, per rappresentare proprio questo, il valore umano e il ruolo delle persone, su cui puntiamo come azienda e su cui poniamo l’accento oggi come partner e sponsor di questa edizione_ – commenta *Giorgio Giordani, presidente del Gruppo di Comunicazione Indipendente Spencer & Lewis*, in occasione della cerimonia di premiazione organizzata dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – _”Puntare sulle persone significa valorizzare e nutrire le loro aspirazioni e il loro benessere, in Spencer & Lewis abbiamo una figura apposita ad occuparsene, la nostra Happiness Manager. Crediamo fortemente che per dare vita a una crescita concreta ed efficace sia fondamentale partire dal fattore umano, anche e soprattutto quando si parla di dati, di computer o di intelligenza artificiale.”

