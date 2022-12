Premio Angi, Oungre (A2A): innovazione è ruolo strategico

Proseguiamo impegno sviluppo innovazione e collaborazione con Angi

Roma, 1 dic. (askanews) – “A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica e alla decarbonizzazione del Paese, l’innovazione riveste un ruolo importante e strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup come Sinergy Flow perché riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto, ossia quello tra decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio di investimenti, infatti, sta operando per realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte performance che utilizza materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per poter stoccare energia prodotta da fonti rinnovabili”. Lo ha sottolineato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e Corporate Venture Capital, durante V edizione del Premio ANGI, a Roma.

