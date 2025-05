Premio Carlo Casalegno, giovedì a Roma l’annuncio del vincitore

ROMA – Due temi, ‘Il giornalismo e la politica. Il dibattito delle idee’ e il ‘Giornalismo e il sacro’, al centro della 47a edizione del Premio nazionale di giornalismo Carlo Casalegno, che si svolgerà giovedì 22 maggio alle 17.30 nella sala ‘Luigi Di Liegro’ di Palazzo Valentini a Roma.Organizzato dal Rotary Club Roma Nord Ovest l’evento è un momento di riflessione sul ruolo e la responsabilità del lavoro dei giornalisti che raccontando fatti e notizie creano più consapevolezza e partecipazione per una società all’altezza delle sfide future. “Anche quest’anno svolgiamo la 47a edizione del Premio con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e di Roma Capitale- spiega Michele Polini, presidente del Rotary Club Roma Nord Ovest- per noi è fondamentale rimarcare il lavoro dei giornalisti e il ruolo che svolgono nella società per consentire a tutti i cittadini di avere una vita partecipata e consapevole”.

Quest’anno capita durante il Giubileo… “Proprio per questo- risponde il presidente Polini- abbiamo voluto dare un taglio particolare inserendo anche il giornalismo che racconta il Sacro. All’evento ci sarà Dario Nanni, presidente della Commissione Giubileo di Roma Capitale e consegneremo un Riconoscimento di eccellenza a Ignazio Ingrao, vaticanista del Tg1”.Per quanto riguarda il nome del vincitore/trice del Premio Casalegno, dice ancora il presidente Polini, “verrà reso noto giovedì, votato e scelto da tutti gli associati del Rotary 2080 nella rosa dei seguenti giornalisti: Federico Rampini, Alessandra Sardoni, Fiorenza Sarzanini e Marcello Sorgi. Poi abbiamo voluto dare anche un premio alla memoria a Gianni Minà per il suo giornalismo di approfondimento in tanti anni di lavoro. Voglio anche ricordare che nel corso della cerimonia ci sarà anche la premiazione della 2a edizione del Premio Casalegno riservato ai giovani giornalisti”.Alla cerimonia, moderata da Virginia Lozito, giornalista del Tg1, interverrà Manuela Pelati, giornalista del Corriere della Sera e socia del Rotary Club Roma Nord Ovest, e si concluderà alle 20.30 con la la Cena di gala all’Hotel Bernini Bristol in piazza Barberini.

