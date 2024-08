premio-charlot-xxxvi-edizione-24-27-ottobre-2024

Al Delle Arti, Augusteo e Verdi di Salerno la XXXVI edizione della kermesse dedicata a Charlie Chaplin

Torna il Premio Charlot. Ad annunciarlo il patron Claudio Tortora che, dopo aver ottenuto, grazie alla Regione Campania ed al Governatore Vincenzo De Luca, una parte dei fondi di coesione destinati alla manifestazione, si è subito messo a lavoro per la realizzazione della XXXVI edizione.

Dal 24 al 27 ottobre dunque Salerno ospita l’unica kermesse al mondo dedicata al grande Charlie Chaplin.

“La vicenda dei fondi di coesione è nota a tutti – spiega Claudio Tortora – Una vicenda che purtroppo è costata il ridimensionamento, il rinvio ed in alcuni casi l’annullamento di alcune grandi manifestazioni estive. Tra queste anche la nostra manifestazione, che purtroppo quest’anno non abbiamo potuto realizzare come di consueto nell’ultima settimana di luglio. Ora però siamo pronti e stiamo lavorando per offrire al nostro pubblico quattro appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito e con grandi ospiti”.

Quattro serate, come annuncia il patron Tortora, dove non mancherà la gara dei giovani cabarettisti che si dovranno contendere il premio Charlot Giovani, una serata dedicata ai più piccoli, una alla musica e la serata di gala dove saranno consegnati i Premi Charlot per cinema, teatro, televisione, giornalismo e tanto altro.

“Purtroppo ad ottobre non sarà possibile svolgere il Premio Charlot all’aperto – spiega ancora Claudio Tortora – E così in accordo con il Comune di Salerno abbiamo pensato di tenere le serate nei tre teatri più grandi della città: il Delle Arti (il 24 ottobre), l’Augusteo (il 25 e 26 ottobre) ed il Teatro Verdi (il 27 ottobre)”.

Le serate saranno, come detto ad ingresso gratuito, ed i biglietti numerati, saranno distribuiti, per un massimo di 2 a persona, fino ad esaurimento posti. a partire dal giorno 30 settembre, presso il botteghino del Teatro Delle Arti, aperto tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 20.30.

