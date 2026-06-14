Premio Cimitile 2026, inaugurata la XXXI edizione

In evidenza la mostra d’arte sull’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi e il libro di Padre Enzo Fortunato

È partita ufficialmente la XXXI edizione del Premio Cimitile con una serata che ha unito arte, spiritualità, riflessione e letteratura nel suggestivo scenario del complesso basilicale paleocristiano.

Ad aprire il programma è stata l’inaugurazione della mostra d’arte “Creati per creare. Il Creato di San Francesco 1226-2026 nell’ottavo centenario della morte”, curata da Giuseppe Bacci, seguita dalla presentazione del libro “E se tornasse Francesco?” di Padre Enzo Fortunato, San Paolo Edizioni.

L’incontro ha registrato una notevole partecipazione di pubblico e la presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale e dell’associazionismo, confermando il ruolo del Premio Cimitile come luogo di confronto e valorizzazione di idee.

Sono intervenuti Filomena Balletta, Sindaco di Cimitile; Felice Napolitano, Presidente della Fondazione Premio Cimitile; Elia Alaia, Presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio; Don Giovanni De Riggi, docente di Storia della Chiesa presso l’ISSR “G. Duns Scoto” di Nola; Giuseppe Bencivenga, Sindaco di Frattaminore e Consigliere della Città Metropolitana di Napoli; Loredana Raia, Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania; Padre Enzo Fortunato, giornalista e scrittore. Ha coordinato il giornalista Rai Diego Dionoro.

Nel corso della serata è giunto anche il saluto di Francesco Giorgino, presidente del Comitato Scientifico del Premio Cimitile e giornalista Rai. Sebbene la sua partecipazione non fosse prevista nel programma inaugurale, ha voluto comunque essere presente attraverso un collegamento video, rivolgendo un messaggio ai numerosi ospiti e al pubblico intervenuto.

«San Francesco continua a parlare al nostro tempo con la forza della sua semplicità, ricordandoci il valore della fraternità, della pace e della custodia del creato», ha sottolineato Padre Enzo Fortunato nel corso del suo intervento.

«Da oltre trent’anni il Premio Cimitile rappresenta un’occasione di incontro tra cultura, territorio e istituzioni, contribuendo alla crescita civile e culturale del territorio e della regione Campania», ha dichiarato il Presidente della Fondazione Premio Cimitile, Felice Napolitano.

La manifestazione proseguirà nei prossimi giorni con presentazioni editoriali, incontri culturali, approfondimenti, spettacoli e momenti musicali, fino alla serata conclusiva del 20 giugno, quando saranno assegnati i tradizionali Campanili d’Argento ai vincitori della XXXI edizione. Una serata di cultura e spettacolo condotta da Ingrid Muccitelli, trasmessa in seconda serata su Rai 2 il prossimo 7 luglio.

Il Premio Cimitile è promosso dalla Fondazione Premio Cimitile con i suoi autorevoli fondatori: Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile e Associazione Obiettivo III Millennio. L’iniziativa vanta autorevoli patrocini: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Curia Vescovile della Diocesi di Nola.

Il programma completo del Premio Cimitile 2026 è disponibile al link:

www.fondazionepremiocimitile. it/programma-2026