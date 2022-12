Premio Davide De Luca – L’Etica a Scuola 2022

Conferito ad Allievo Scuola Militare Aeronautica Giulio Douhet

Roma, 7 dic. (askanews) – Si è tenuta questo pomeriggio, presso la suggestiva Aula Magna dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) di Firenze, la consegna del Premio “Davide De Luca – L’Etica a Scuola”. Il riconoscimento, giunto alla sua IV edizione, è stato conferito in occasione della “Cerimonia di Consegna dello Spadino agli Allievi del 1 Corso” della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”. La cerimonia, presieduta dal Comandante dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, è stata aperta dall’intervento del Col. Massimiliano Macioce, Comandante della Douhet, che ha poi invitato il Sergente Maggiore Paolo Pizzo, prolusore della cerimonia a salire sul palco per il suo discorso.

“Avere il coraggio di affrontare ogni sfida, a testa alta ma con l’umiltà di saper chiedere aiuto a chi ci sta affianco: il compagno di squadra, il collega, la famiglia. La disciplina come via maestra per rialzarci quando la vita sembra volerci mettere in ginocchio.” Con queste parole il Sergente Maggiore Pizzo, schermidore dell’Aeronautica Militare e della Nazionale Italiana ha voluto spronare i giovani allievi della Douhet a non arrendersi di fronte ai piccoli e grandi ostacoli che dovranno affrontare nel loro percorso.

Pizzo, due volte campione del mondo della specialità spada (nel 2011 e nel 2017) e medaglia di argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 nella spada a squadre, ha poi ricordato come da sportivo e da militare dell’Arma Azzurra sia orgoglioso di essere a servizio del Paese e ha invitato i ragazzi e le ragazze che si apprestavano ad impugnare lo spadino a fare propri i valori rappresentati dal tricolore.

A seguire il discorso rivolto agli allievi tenuto dal Generale Floreani.

La cerimonia è proseguita con la consegna delle borse di studio, tra cui quella donata dall’Associazione “Davide De Luca” all’Allievo del Corso Taurus Maria Chiara Pezzullo distintitosi, nel proprio percorso di studi, per attitudine militare e qualità personali, grazie all’eccellente rendimento disciplinare e formale.

“Con questo premio, che riconosce l’eccellenza del progetto pedagogico della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” nel garantire percorsi di crescita orientati alla cittadinanza attiva, alla responsabilità personale e sociale, l’Associazione si propone di contribuire alla crescita della cultura della Difesa e della consapevolezza della sua natura multidimensionale e del ruolo che essa riveste per il sistema Paese”, spiega Edoardo De Luca, vicepresidente dell’Associazione “Davide De Luca – Una vita per l’Intelligence”.?

“Siamo davvero grati – aggiunge Francesco Nicotri, Segretario generale dell’Associazione, che ha consegnato il riconoscimento – per il cammino comune realizzato in questi anni attorno ai valori e ai principi dell’Istituto e dell’Aeronautica Militare”.

