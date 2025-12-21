premio-eccellenza-italiana-patrimonio-condiviso

Dal National Press Club di Washington al Senato della Repubblica i premiati sono: Daniele Bartocci, Stefano Gagliardi, Nicola Caputo, Tiziana Rocca, Paolo Graziano, Salvatore Burrafato, Francesco Pinto, Gianni e Francesco Casella, Claudio Bugatti, Giuseppe Brindisi, Nunzio Puccio, e Ciro Irace

C’è un filo che unisce Washington e Roma, il National Press Club e il Senato della Repubblica (nella foto). È il filo dell’eccellenza italiana che viaggia, si afferma nel mondo e poi torna a casa per incontrarsi, riconoscersi, fare sistema.

Dopo la XII Edizione del Premio Eccellenza Italiana, svoltasi al National Press Club di Washington DC, a pochi passi dalla Casa Bianca, quel percorso prosegue idealmente in Italia.

Nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica, la Fondazione E-novation promuove un incontro istituzionale che non è una nuova cerimonia di premiazione, ma un momento di restituzione e dialogo.

I vertici della Fondazione E-novation – Massimo Lucidi, Alberto Patruno, Cristina Gessi, Aldo Morgillo, Armando Lanza, Francesca Ballali e Maria Rossana Ursino – si sono ritrovati in un luogo simbolico per proseguire un lavoro che da dodici anni mette in relazione imprese, istituzioni e cultura.

In questo contesto sono stati conferiti i Premi Speciali a Daniele Bartocci come giornalista e Stefano Gagliardi come cantante lirico, a riconoscimento di percorsi professionali di particolare rilievo, mentre la presenza di Nicola Caputo, Consigliere del Ministro degli Affari Esteri per l’Export e l’Internazionalizzazione della Filiera Agroalimentare, rafforza il profilo istituzionale dell’incontro e ne sottolinea il respiro internazionale.

“È stato bello vedere sul palco tante storie diverse – ha evidenziato Massimo Lucidi – accomunate da un dato fondamentale: imprese e organizzazioni capaci di innovare, evolversi e restare tradizionalmente umane. Questo è il modello italiano di eccellenza e sostenibilità, unico al mondo”.

A rendere concreto questo racconto sono le storie già protagoniste della XII Edizione del Premio Eccellenza Italiana al National Press Club di Washington DC, che vengono richiamate e condivise anche a Roma: Anchorage Group (London), Tiziana Rocca (Direttrice Taormina Film Festival), Paolo Graziano (Executive Chairman, Magnaghi Aerospace Group), Salvatore Burrafato (Presidente Gesap – Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo), Francesco Pinto (Segretario Generale ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), Gianni e Francesco Casella (Studio Casella International), Claudio Bugatti (CEO Gruppo Bugatti Industrie), Giuseppe Brindisi (giornalista televisivo – Gruppo Mediaset), Ciro Irace scrittore e autore di Mare Chiaro), Nunzio Puccio (Presidente BEI), Mario Esposito (Presidente Premio Penisola Sorrentina).

Non singole eccellenze, ma un racconto corale. È così che l’eccellenza italiana diventa patrimonio condiviso: quando il merito si riconosce, si incontra e si mette al servizio della comunità.