Premio Hausmann a ricercatori della Fondazione Gemelli

L’Ospedale si conferma migliore in Italia e nella top 40 al mondo

Roma, 30 mag. (askanews) – Il Premio Hausmann & Co., da oltre due secoli nella Città Eterna, è andato ai ricercatori della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Il riconoscimento, giunto alla ottava edizione, offre un riconoscimento ai migliori giovani talenti nei campi delle arti e delle scienze.

Il Gemelli si conferma il miglior ospedale d’Italia e tra i top 40 al mondo. Il rapporto Newsweek World’s Best Hospitals 2022, appena pubblicato, vede di nuovo il Gemelli al primo posto tra gli ospedali italiani e 38esimo al mondo. Inaugurato nel 1964 e intitolato al fondatore dell’Università Cattolica, padre Agostino Gemelli, il Policlinico A. Gemelli è oggi uno dei principali ospedali italiani, tra i pochi a cui è stato conferito il riconoscimento pubblico di IRCCS – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico – dal Ministero della Salute per la medicina personalizzata e le biotecnologie innovative.

La caratteristica di essere un Policlinico Universitario, con oltre 6000 studenti iscritti ai corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia e oltre 1.150 i ricercatori del Gemelli IRCCS, dà la possibilità di poter coniugare quotidianamente ricerca, formazione e assistenza, creando un valore aggiunto che posiziona la Fondazione come riferimento a livello internazionale e nazionale nell’ambito della ricerca con numeri significativi e in costante aumento, e contribuisce alla crescita della cultura medica e sanitaria del Paese. Con riferimento agli ultimi 5 anni, sono stati registrati infatti oltre 1.800 progetti di ricerca clinica attivi, aumentano le pubblicazioni prodotte dai ricercatori (1.330 nel 2021, 1.400 nel 2022) e l’Impact Factor (6.871 punti nel 2021, 8.040 nel 2022).

La Casa romana si affianca così anche quest’anno ad un partner prestigioso, uno dei principali esponenti della formazione medica in Italia e nel mondo. I criteri per l’assegnazione dei premi ai ricercatori sono i seguenti: vincitori della Ricerca Finalizzata 2021/2022 – ricercatori under 40 impegnati nelle seguenti branche della medicina: Gastroenterologia/Diagnostica, Pediatria/Neurologia e Psichiatria, Ostetricia e Ginecologia / Oncologia.

Quest’anno la cerimonia di consegna dei premi avrà luogo il 30 maggio p.v., presso l’aula Multimediale del Policlinico A. Gemelli. In questa occasione, verranno premiati i giovani che si sono distinti nelle rispettive aree di ricerca.

I ricercatori, che rappresentano delle eccellenze nel loro campo, riceveranno un assegno studio e un orologio Hausmann & Co. con un’incisione dedicata al Premio. L’iniziativa sarà accompagnata, come ogni anno, da una campagna di comunicazione con spazi sui principali quotidiani.

“Possiamo definire il Gemelli un caso di studio: un ospedale, considerato il migliore d’Italia, che è riuscito nel tempo a sedimentare grandi competenze e a innovare, coniugando sempre grossi volumi e un’ampia attività assistenziale di qualità con livelli di ricerca elevati” dichiara Marco Elefanti Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. “Il riconoscimento IRCCS, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, conferitoci dal Ministero della Salute per i risultati raggiunti, ci ha permesso di accedere a finanziamenti istituzionali non sempre sufficienti e ci legittima ad avere il sostegno di interlocutori sensibili e filantropicamente orientati per lo sviluppo dei nostri progetti. Per questo motivo considero questo Premio, donato da Hausmann & Co a tre giovani ricercatori, un riconoscimento importante per tutto il sistema della ricerca del nostro ospedale.”

“Esprimo una grande soddisfazione per il Premio donato da Hausmann & Co ai nostri giovani ricercatori. Un premio che al di là del valore economico è un riconoscimento per tutto il lavoro fatto in questi anni dai ricercatori del GemellI” afferma Giovanni Scambia Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. “I tre filoni di ricerca premiati, gastroenterologia, ginecologia ostetrica, e neurologia sono perfettamente in linea con i nostri studi sulla medicina di precisione: cioè fornire una giusta terapia al momento opportuno per ogni singolo paziente. Il Gemelli è tra le prime posizioni in Italia, per numero di trial, numero di progetti vinti e per numero di pubblicazioni scientifiche. Il Policlinico rappresenta oggi una grande risorsa non solo per la regione ma per tutto il paese, non solo come grande ospedale ma come importante polo di ricerca, perché dove si fa ricerca si cura meglio. ”

“Come Hausmann & Co, che ringrazio pubblicamente per il Premio conferitoci, è un’azienda conosciuta per il suo prestigio così anche il Gemelli può vantare persone di alto valore formate nella nostra Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica” sostiene Antonio Gasbarrini Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica. “Ne sono un esempio oggi i tre giovani premiati da Hausmann & Co, che rappresentano l’eccellenza assoluta della nostra Facoltà. Dei circa 500 docenti che la Facoltà di Medicina e Chirurgia ha al suo interno almeno 60 under 40 sono considerati vere e proprie rising star a livello della ricerca mondiale in oltre 40 settori disciplinari”.

“Grazie dell’opportunità di essere qui oggi -dichiara Benedetto Mauro della Hausmann & Co – credo sia importante perché il prestigio del Gemelli dà luce anche all’eccellenza della nostra storia e della nostra tradizione: è proprio l’eccellenza il trait d’union. L’eccellenza nel campo della ricerca del Gemelli e, da parte nostra, la maestria nel campo dell’orologeria, con i Brand più prestigiosi, un centro di assistenza di altissimo livello, fra i migliori d’Italia, e una diffusione sul territorio romano che ormai sta diventando sempre più capillare”.

