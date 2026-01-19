premio-morrione,-prorogato-il-bando-fino-a-domenica

ROMA – L’associazione Amici di Roberto Morrione ha deciso di prorogare sino a domenica 25 gennaio 2026 il termine per la partecipazione al bando della 15′ edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo e della 3′ edizione del Premio Riccardo Laganà Biodiversity, Sustainability & Animal Welfare. Restano invariate le altre caratteristiche del concorso e tutti i requisiti di partecipazione (www.premiorobertomorrione.it/bando). Promosso dall’Associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai, il bando è riservato a giovani under 30 che vogliano realizzare un’inchiesta giornalistica su temi rilevanti per la vita politica, sociale, economica, culturale dell’Italia e dell’Europa, quali l’ambiente, la legalità, i diritti umani e civili, lo sviluppo tecnologico e le attività economiche. Si partecipa con un progetto inedito ancora da realizzare.

ECCO CHI PUÒ PARTECIPARE

Possono partecipare tutte e tutti i nati dopo il 31 dicembre 1995, singolarmente o in gruppi di massimo tre componenti. Le categorie in concorso sono due: video-inchiesta e radio -podcast d’inchiesta. Tra tutte le proposte d’inchiesta inviate saranno scelti cinque progetti: tre per la categoria video-inchiesta del Premio Roberto Morrione; uno per la categoria radio-podcast del Premio Roberto Morrione; uno video o radio-podcast, incentrato sui temi ambientali della biodiversità, della sostenibilità e del benessere degli animali, per il Premio Riccardo Laganà. I 5 progetti finalisti riceveranno: un contributo di 5.000 euro per la realizzazione dell’inchiesta; il supporto di una squadra di tutor composto da un tutor giornalistico, uno tecnico audio- video, uno legale e uno musicale; l’opportunità della diffusione su Rai News 24, Radio Rai e di partecipare a festival e incontri in Italia e all’estero. Le inchieste finaliste del Premio Morrione concorreranno ad un premio finale di 2.000 euro. Tutte le cinque inchieste avranno inoltre l’opportunità di concorrere per il Premio Libera Giovani, assegnato nelle giornate conclusive dell’edizione dagli studenti e dalle studentesse della rete dell’associazione Libera associazioni nomi e numeri contro le mafie che avranno il privilegio di poter vedere in anteprima le inchieste e votare la loro preferita.

LA SELEZIONE

La Giuria del Premio Roberto Morrione, presieduta da Giuseppe Giulietti, e quella del Premio Riccardo Laganà, presieduta da Sabrina Giannini, opereranno una preselezione scegliendo, tra tutte le proposte ricevute, un numero non prefissato di progetti. Gli autori e le autrici dei progetti selezionati passeranno dunque alla fase di pitch, novità di questa edizione. I candidati dei progetti selezionati saranno invitati a presentare a di persona il proprio progetto di inchiesta, le motivazioni e gli obiettivi prefissati, le ragioni della scelta del mezzo (video o radio-podcast) e a dimostrare la validità delle modalità di sviluppo dell’indagine.

ROBERTO MORRIONE E RICCARDO LAGANA’: DUE PREMI A SERVIZIO DELLE NUOVE GENERAZIONI DEL GIORNALISMO D’INCHIESTA

Giornalista Rai, Direttore di Rai International, fondatore di Rai News 24 e di Libera Informazione, Roberto Morrione (1941-2011) è stato un maestro del giornalismo e ha sempre cercato di premiare la curiosità, il rigore e l’impegno dei tanti giovani con cui ha lavorato. Questa è anche la filosofia del premio giornalistico che porta il suo nome. Rappresentante dei dipendenti nel Consiglio d’Amministrazione della Rai, Riccardo Laganà (1975 – 2023) è stato attivista e volontario nel campo della tutela e della salvaguardia degli animali e dell’ambiente. Collaboratore di diverse associazioni, si dedicava in particolare alla formazione e agli aspetti divulgativi. Seguiva inoltre con attenzione il Premio Roberto Morrione e le sfide dell’informazione nel servizio pubblico. Per questo i due premi percorrono ora una strada comune, investendo sulle nuove generazioni e sul giornalismo d’inchiesta.

LA RETE DEL PREMIO ROBERTO MORRIONE

Il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo è promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai, con il contributo di Otto per Mille della Chiesa Valdese, Fondazione CRT, Gruppo Abele, Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie, Fondazione Circolo dei lettori, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, UsigRai, MySAT, Ordine Nazionale dei Giornalisti, Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Articolo21.

Il Premio è realizzato in partnership con associazione Carta di Roma, associazione Stampa Subalpina, Centro di Giornalismo Permanente, Casa Comune, Euganea Film Festival, Eurovisioni, Fiera del Libro di Iglesias, Italian Contemporary Film Festival-Toronto, I Siciliani, Leali delle Notizie, Le Parole Giuste Festival, Libera Piemonte, Osservatorio di Pavia, Premio Città di Sasso Marconi, Scuola di giornalismo Lelio Basso, Trame Festival, UCSI.

Sono media partner Agenzia Dire, Domani, Fanpage.it, IrpiMedia, lavialibera, Libera Informazione, Riforma.it, Radio Beckwith. Si ringraziano Rai News 24, TGR, RAI Italia, Rai Play Sound, RAI Radio, RAI Radio 1, RAI Radio 3, TGR, Rai Per la Sostenibilità, Rai Teche, Rai Com.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it