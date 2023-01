Premio Oscar Damien Chazelle a Roma per l’anteprima di “Babylon”

Al Cinema Troisi lunedì 16 gennaio

Roma, 11 gen. (askanews) – Il Premio Oscar Damien Chazelle, regista di “La La Land” e “Whiplash”, insieme all’interprete Olivia Hamilton e al produttore Matthew Plouffe, sarà ospite al Cinema Troisi lunedì 16 gennaio in occasione dell’attesissima anteprima nazionale di “Babylon” organizzata da Eagle Pictures.

Il regista incontrerà il pubblico per un Q&A al termine della proiezione delle 18 e a seguire si terrà una seconda proiezione in anteprima alle 22, fa sapere il Troisi in un comunicato.

“Babylon”, prodotto da Paramount Pictures e distribuito da Eagle Pictures, con Brad Pitt e Margot Robbie sarà in programmazione al Cinema Troisi dal 19 gennaio in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Babylon è un racconto memorabile ambientato nella Los Angeles degli anni ’20. Una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l’ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un’epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood.

