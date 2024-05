Premio per la Libertà di stampa 2024 a giornalisti palestinesi a Gaza

Il riconoscimento Unesco dato in Cile a collega a nome di tutti

Roma, 3 mag. (askanews) – A Santiago del Cile il giornalista palestinese Nasser Abu Baker ha ritirato giovedì 2 maggio il premio per la libertà di stampa Unesco/Guillermo Cano 2024 (World Press Freedom Prize) a nome di tutti i giornalisti palestinesi vincitori quest’anno alla 31esima edizione della Conferenza per la libertà di stampa.”Provo gioia e orgoglio – ha commentato il giornalista – insieme a tristezza per la perdita dei martiri della stampa palestinese”.Secondo i dati della Federazione internazionale della Stampa (IFJ) più di 100 giornalisti e operatori sono stati uccisi nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023. Si tratta in larghissima maggioranza di palestinesi, perché Israele non permette l’ingresso nella Striscia alla stampa estera e tutte le testate locali o internazionali si appoggiano ai corrispondenti e collaboratori palestinesi che vivono a Gaza.”Pace a Gaza, perché la merita”, ha continuato il giornalista palestinese, secondo la traduzione dell’interprete. “Pace a Gaza e ai giornalisti di Gaza, a tutti i palestinesi, che meritano amore e speranza. Pace ai giornalisti di Gaza che non dormono da 7 mesi e sono rimasti attaccati ai principi e all’etica del giornalismo”.