Premio PulciNellaMente a Gennaro Coppola: visione, cultura e televisione di qualità

Sant’Arpino (Ce) – A Gennaro Coppola è stato conferito il Premio PulciNellaMente nell’ambito della XXV Rassegna Nazionale dedicato alla promozione della cultura e alla formazione delle nuove generazioni.

Il riconoscimento è stato consegnato dal Direttore di PulciNellaMente, Elpidio Iorio, nel corso di una cerimonia partecipata che ha visto anche la presenza della conduttrice Veronica Maya.

Come riportato sulla targa ufficiale, il premio è stato assegnato a Coppola quale «artefice di grandi successi televisivi, esempio di professionalità, visione e leadership», riconoscendo un percorso professionale costruito con rigore, competenza e una chiara visione editoriale.

Negli ultimi anni, il Premio PulciNellaMente è stato conferito a importanti protagonisti del panorama culturale e televisivo italiano, tra cui Enzo Iacchetti, Tiberio Timperi, Ornella Muti e Massimiliano Gallo, confermando il prestigio del riconoscimento e il suo ruolo nel valorizzare figure di primo piano della cultura e dello spettacolo.

«Ricevere questo premio è per me un grande onore – ha dichiarato Coppola – perché nasce in un contesto che mette al centro i giovani e la cultura come strumenti di futuro. Credo in una televisione che sappia raccontare il territorio con responsabilità, rispetto e visione, e questo riconoscimento mi sprona a continuare su questa strada con ancora maggiore impegno».

La carriera di Gennaro Coppola si distingue per un approccio attento ai contenuti, al racconto dei luoghi e alla responsabilità culturale della comunicazione, con produzioni capaci di coniugare qualità, successo di pubblico e attenzione ai linguaggi contemporanei.

Il Premio PulciNellaMente riconosce così non solo i risultati professionali raggiunti, ma anche uno stile di lavoro fondato su visione, leadership e impegno verso le nuove generazioni, in piena coerenza con i valori della rassegna.