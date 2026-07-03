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Premio Vero, Marino Sinibaldi annuncia i finalisti della terza edizione
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Premio Vero, Marino Sinibaldi annuncia i finalisti della terza edizione

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In lizza Sandra Cane, Alaa Faraj, Elena Granata e Valerio Mattioli

Peccioli, 3 lug. (askanews) – La Fondazione Peccioliper, in collaborazione con Il Post, ha presentato oggi, presso la Biblioteca Comunale Fonte Mazzola di Peccioli, la short list dei finalisti della terza edizione del Premio Vero, il riconoscimento rivolto ai libri di non fiction, giornalistici e divulgativi pubblicati in Italia, ideato per valorizzare l’impegno di autori ed editori che si dedicano a “spiegare il mondo”. Marino Sinibaldi, presidente della giuria, ha annunciato i finalisti: Sandra Cane con “Trans – Una poetica del paradosso”; Alaa Faraj con “Perché ero ragazzo”; Elena Granata con “La città è di tutti. Ciò che ha valore non ha prezzo” e Valerio Mattioli con “Novanta – Una controstoria culturale”.

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