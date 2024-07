prende-il-coltello-e-colpisce-ripetutamente-l’ex-marito,-73enne-arrestata-a-roma

(Adnkronos) – In preda a un raptus di rabbia, ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito con quello l’ex marito in casa ferendolo al collo, al petto, alla pancia, sugli arti superiori. E’ successo intorno alle 15.20 di martedì in un appartamento in via Scribonio Curione, in zona Quadraro a Roma. La donna, 73 anni in cura presso il centro di igiene mentale, era seguita proprio dall’ex 85enne che spesso la accompagnava a fare le visite.

Martedì, in una di queste occasioni, era andato nell’abitazione della donna. Quando si è messo a riposare è stato accoltellato ripetutamente, evitando per un centimetro un fendente alla carotide. Trasportato d’urgenza al Policlinico Casilino, è stato ricoverato in codice rosso, ma non in pericolo di vita. La ex moglie, invece, è stata arrestata per tentato omicidio ed è ora ai domiciliari.