Prende piede l’ipotesi mini-Mondiale per la Serie A: le tre sedi e le idee per la Coppa

Il Coronavirus mette alle strette anche il mondo del calcio, costretto a prendere decisioni importanti e funzionali per la giusta ripresa delle attività sportive. L’idea della Lega calcio è, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport e secondo quanto ipotizzato nei giorni scorsi, quella di riprendere le partite con il ritorno delle semifinali di Coppa Italia da disputarsi prima del ritorno in campo della Serie A e da trasmettere in chiaro dalla Rai: una scelta, questa, che deriva dalla… continua a leggere sul sito di riferimento