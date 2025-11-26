mercoledì, 26 Novembre , 25

Chi l’ha visto, stasera 26 novembre: il caso di Claudio Mandia

(Adnkronos) - Stasera, mercoledì 26 novembre, alle 21.20...

Meta, Antitrust apre procedimento per abuso posizione dominante

(Adnkronos) - L'Antistrust apre un procedimento cautelare contro...

Dopo nove anni arriva ‘Zootropolis 2’, da oggi al cinema l’atteso sequel Disney

(Adnkronos) - Da oggi, 26 novembre, il nuovo...

Ucraina-Russia, Zaporizhzhia sotto attacco. Piano di pace, Trump ottimista

(Adnkronos) - Vasta offensiva della Russia in Ucraina,...
“prendetevi-donetsk,-ma-putin-deve-congratularsi-con-trump”:-i-consigli-al-telefono-di-witkoff-a-ushakov
“Prendetevi Donetsk, ma Putin deve congratularsi con Trump”: i consigli al telefono di Witkoff a Ushakov

“Prendetevi Donetsk, ma Putin deve congratularsi con Trump”: i consigli al telefono di Witkoff a Ushakov

Mondo“Prendetevi Donetsk, ma Putin deve congratularsi con Trump”: i consigli al telefono di Witkoff a Ushakov
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Possiamo sentire le voci. C’è una registrazione. Non solo soffiate, speculazioni, fonti più o meno qualificate. Bloomberg è riuscito ad ascoltare una conversazione telefonica tra l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, e Yuri Ushakov, consigliere diplomatico di Vladimir Putin. Cinque minuti per dettare letteralmente una linea di pace per l’Ucraina al di là della diplomazia ufficiale e dell’Ucraina stessa. Con Witkoff che di fatto concede alla Russia Donetsk, e che – di più – veicola la comunicazione avversaria: se volete ottenere qualcosa da Trump, dovete rabbonirlo. “Per la pace – dice a Ushakov – serve che la Russia si prenda Donetsk. E magari un bello scambio di territori”. Testuale.

La telefonata di cinque minuti è datata 14 ottobre. Witkoff è fresco del ruolo di mediatore nel cessate il fuoco a Gaza, e dispensa entusiasmo, suggerimenti di postura: “Invece del solito tono cupo, mettiamoci un po’ di speranza. L’accordo si farà”.

Il messaggio arriva forte e chiaro. E infatti Ushakov risponde pronto con la battuta da copione: “Putin si congratulerà e dirà: ‘Trump è un uomo di pace'”. Pace che però, nel piano in 28 punti spuntato a inizio novembre, assomiglia parecchio a una resa: Donetsk interamente a Mosca, zona cuscinetto smilitarizzata e riconosciuta come russa. E controllo pieno anche su Luhansk e Crimea. Le frontiere congelate. Kiev, ovviamente, non ci sta. Nel frattempo la diplomazia ha fatto passi ulteriori, ma la telefonata è una fotografia non solo del momento, ma del modus operandi americano.

La chiamata rivela anche l’ambizione di Witkoff: modellare un accordo Ucraina-Russia sulla falsariga del piano Trump da 20 punti per Gaza. E organizzare perfino i tempi delle telefonate, prima che Zelensky sbarchi alla Casa Bianca. Peccato che Kiev ricordi un dettaglio: cedere territori a un invasore non rientra nel concetto di pace, ma in quello di capitolazione.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.