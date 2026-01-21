“preparati-alla-crisi”,-in-groenlandia-l’opuscolo-di-sopravvivenza

mercoledì, 21 Gennaio , 26

Consegnato dal governo alla popolazione

Milano, 21 gen. (askanews) – Tre litri di acqua per persona al giorno, armi da caccia, munizioni e attrezzatura da pesca, cibo per cinque giorni – compreso quello per eventuali animali domestici – farmaci, Kit di primo soccorso, una radio a batteria. Sono alcuni dei consigli di sopravvivenza pubblicati in un opuscolo consegnato dal governo ai cittadini della Groenlandia, centro delle tensioni fra Ue e Usa, dopo le minacce di annessione del presidente Trump.”Esiste una procedura per i groenlandesi che si applica in caso di emergenza. Oggi pubblichiamo ‘Preparatevi alla crisi per cinque giorni’, una direttiva che spiega come trascorrere giornate tranquille e come semplificarsi la vita”, ha detto il ministro della pesca, della caccia, dell’agricoltura, e dell’autosufficienza, Peter Borg, durante una conferenza stampa a Nuuk, la capitale groenlandese.”Non ci aspettiamo di doverla utilizzare”, ha sottolineato, aggiungendo però: “Prepararsi è meglio che non fare nulla”,L’opuscolo è stato consegnato alla popolazione, 57.000 persone, per quasi il 90% Inuit, per i quali la caccia e la pesca costituiscono storicamente i principali mezzi di sussistenza.

