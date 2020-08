PresaDiretta 2020 la nuova edizione: anticipazioni prima puntata | lunedì 24 agosto

Tutto pronto per la nuova stagione di PresaDiretta, il programma condotto da Riccardo Iacona in prima serata su Rai3. Dopo la pausa estiva ricomincia il viaggio – inchiesta del giornalista e conduttore e della sua squadra alla scoperta di quelli che sono i nervi scoperti del nostro paese. Ecco per voi le anticipazioni e i temi della prima puntata della nuova edizione.

Presa Diretta: la prima puntata di lunedì 24 agosto 2020

Pronti, partenza via! Lunedì 24 agosto 2020 ale ore 21.20 torna su Rai3 la nuovissima edizione di “PresaDiretta“, il viaggio-inchiesta condotto da Riccardo Iacona. Una nuova stagione pronta come sempre a raccontare i nervi scoperti del nostro paese tra i temi al centro del dibattito pubblico, ma anche temi trascurati dall’agenda della politica. Nella prima puntata il programma di Rai3 si occupa drammatico terremoto che ha colpito quattro anni fa il centro Italia.

A distanza di anni la ricostruzione della regioni colpite dal terribile sisma non è mai decollata. Le regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio sembrano dimenticate e abbandonate al loro destino. A discuterne in studio ospiti: Carlo Cottarelli, economista e direttore dell’Osservatorio per i Conti Pubblici Italiani, Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, Nicola Alemanno, il sindaco di Norcia, Cesare Spuri, direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione per la Regione Marche.

PresaDiretta, le anticipazioni della puntata

Sono trascorsi 4 anni dalla scossa di terremoto che ha colpito le regioni del centro italia che, ancora oggi, sono ancora in ginocchio. I soldi stanziati dallo Stato per l’emergenza e per la ricostruzione di queste zone sono bloccati come lo sono i cantieri privati e pubblici impossibilitati a partire. Grandi difficoltà anche per le imprese senza contare la popolazione divisa ancora tra camere di hotel, casette e container. Una situazione davvero paradossale e denunciata più volte dagli stessi sindaci che parlando di troppa burocrazia.

Per fortuna qualcosa sta cambiando grazie al nuovo Commissario Straordinario alla Ricostruzione e all’approvazione del decreto Semplificazione e di quello del 15 agosto che potrebbero finalmente dare quella spinta che da troppo tempo si attende in quelle zone. Resta però un problema da risolvere e studiare che riguarda le cosiddette mappe di pericolosità sismica che rivelano le zone a rischio del nostro Paese: sono affidabili oppure no?

Per raccontare come sta cambiando l’Italia con l’approvazione del Decreto Semplificazioni, le telecamere di Presa Diretta si sono recate a Genova in occasione della ricostruzione del ponte Morandi. Intanto resta un grandissimo dubbio: se in 4 anni non è stato possibile ricostruire le regioni colpite dal terremoto, cosa succederà alla nostra economia dopo la terribile pandemia che stiamo vivendo?

Questo e tanto altro nella prima puntata della nuova edizione di “Presa Diretta” in partenza da lunedì 24 agosto 2020 su Raitre.

