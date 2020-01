Prescrizione, i vertici della Corte d’Appello di Napoli: non cura la malattia

La carenza di magistrati.

I vertici della Corte d’Appello del distretto di Napoli non condividono quanto si sta facendo in merito all’abolizione della prescrizione. “Non è il principio in sé che mi scandalizza anche perché sostenuto dall’Anm tempo fa – ha detto il procuratore generale Luigi Riello nel corso della tradizionale conferenza stampa che anticipa la cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario – il problema è che c’è solo la prescrizione e nessun provvedimento per accorciare i tempi dei processi. Calata nella realtà e nella difficile situazione, significherebbe l’accantonamento di tanti processi, creando un esercito di infiniti processabili. Chi parla di ergastolo processuale o di inizio pena mai non sbaglia”.

