NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un solo italiano in campo nelle 8 partite della preseason Nba disputate nella notte. Si comincia a entrare in forma ed è sicuramente il caso di Zion Williamson, vero trascinatore nel successo dei Pelicans di Nicolò Melli che battono Milwaukee 127-113. Il talento della franchigia di New Orleans mette a referto 31 punti, 9 rimbalzi e 2 assist in un match che ha tra i protagonisti anche l’azzurro. Per l’ala di Reggio Emilia 19 minuti in campo con 9 punti, 5 rimbalzi e 2 assist. In doppia cifra Ball (19 punti e 8 assist),

L’articolo Preseason Nba, vincono i Pelicans, 9 punti per Melli proviene da Notiziedi.

