presentata-a-roma-quinta-edizione-di-“for-nature,-for-us”

Formazione d’eccellenza tra tutela ambiente e comunicazione digitale



Progetto nato dalla partnership tra WWF Italia e USB SpA

5 edizioni, 3 città coinvolte (Napoli, Roma e Milano), oltre 120 giovani formati, circa mille candidature, l’impegno di 75 tutor per 250 ore di formazione e 10 stage retribuiti erogati, Sono i numeri dei “For Nature, For Us”, percorso formativo d’eccellenza realizzato da WWF Italia con Universal Site Business SpA e presentato a Roma all’interno del Bioparco della Capitale.

L’iniziativa, denominata “Giovani volontari protagonisti del cambiamento”, si conferma un punto di riferimento per ragazzi tra i 18 e i 30 anni che desiderano trasformare la propria passione per l’ambiente in azioni concrete. Quest’anno l’attività ha ricevuto i patrocini del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Federparchi, e mira a formare una nuova generazione di leader ambientali attraverso oltre 70 ore di formazione.

Una giornata tra scienza e networking. La sessione inaugurale odierna ha coinvolto i 36 corsisti selezionati chiamati a confrontarsi con i temi cruciali del Living Planet Report, il documento di riferimento del WWF internazionale sullo stato di salute del Pianeta.

Dopo una mattinata di approfondimento tecnico, il pomeriggio è stato dedicato al networking volto a favorire lo scambio di idee e la nascita di nuove sinergie tra i partecipanti. Sono intervenuti: Luciano Di Tizio – Presidente WWF Italia; Alessandra Prampolini – Direttrice Generale WWF Italia; Marco Galaverni – Direttore Oasi, Educazione, Attivazione – WWF Italia; Mario Parrella – CEO Universal Site Business S.p.A.

IL PROGRAMMA

Il programma formativo di questa quinta edizione si articola in una formula itinerante tra Roma e Napoli, alternando approfondimenti teorici a workshop pratici per fornire ai corsisti selezionati un bagaglio di competenze multidisciplinari. Il percorso ha preso il via con l’analisi del Living Planet Report (a cura di Marco Galaverni) per inquadrare lo stato di salute del Pianeta. Gli studenti approfondiranno concetti chiave come i Planetary Boundaries (confini planetari), la mission del WWF e le dinamiche della Social Corporate Responsibility, la responsabilità sociale d’impresa. Un modulo specifico è stato dedicato alla tutela degli oceani, risorsa vitale che ricopre i due terzi della superficie terrestre.

TUTELA DELL’AMBIENTE E COMUNICAZIONE DIGITALE

Una sezione centrale del corso è dedicata alla fornitura di strumenti pratici per una comunicazione ambientale d’impatto. Sono previsti moduli su copywriting, grafica e social media per imparare a veicolare messaggi complessi in modo efficace. Oltre competenze tecniche, il programma punta sulla crescita professionale dei partecipanti. Per questo sono previste sessioni dedicate alla collaborazione e alla capacità di generare idee in team. Il corso prevede inoltre un focus sulla dimensione politica e operativa della tutela ambientale, sessioni di Q&A per formare attivisti consapevoli sulle sfide energetiche attuali e di esperienza sul campo.

OPPORTUNITA’ CONCRETE PER IL FUTURO

Opportunità concrete per il futuro. “For Nature, For Us” non è solo formazione, ma un ponte verso il mondo del lavoro in armonia con la natura per dimostrare che un’altra realtà è possibile perché esiste. Al termine del percorso, che prevede il rilascio di certificazioni ufficiali WWF e USB, due corsisti avranno l’opportunità di intraprendere uno stage retribuito di un anno”.

“Educazione e formazione, in primo luogo dei più giovani, sono da sempre al centro della nostra azione – dichiara Alessandra Prampolini, Direttrice Generale WWF Italia – e più che mai in occasione del sessantesimo compleanno dell’Associazione, For Nature For Us è per noi l’occasione di rilanciare con forza un messaggio: la conoscenza è il primo passo per realizzare qualunque progetto e percorso, personale e professionale, ed è l’unica strada per garantire un rapporto armonioso ed equilibrato con il nostro pianeta e la sua meravigliosa natura”.

“Il futuro parte dai giovani. Noi lo creiamo insieme – dichiara Mario Parrella, CEO di Universal Site Business S.p.A. -. E’ fondamentale unire sensibilità ambientale, competenze digitali e leadership per generare un cambiamento reale e duraturo in armonia con la natura”.

In foto da sinistra: Giampiero Cammerini (Delegato WWF Lazio), Raffaele Lauria (Delegato WWF Campania), Alessandra Prampolini (Direttore WWF Italia), Mario Parrella (CEO di USB SpA), Marco Galaverni (Direttore Oasi WWF).