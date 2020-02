Si chiama SF1000 la nuova monoposto di Formula 1 della Ferrari che prenderà parte al Mondiale 2020. Nella stagione al via in Australia il 15 marzo, la scuderia del cavallino rampante disputerà il suo millesimo Grand Prix, essendo stata sempre presente dal primo mondiale disputato nel 1950. Per la presentazione, i vertici di Maranello hanno scelto il teatro Romolo Vali di Reggio Emilia, la città dove nel lontano 7 gennaio del 1797 fu mostrato per la prima volta il tricolore. Sul palco il presidente del Cavallino rampante John Elkann che insieme all’amministratore delegato Luis Camilleri, al team principal Mattia Binotto e ai piloti Sebastien Vettel e Charles Leclerc,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Presentata la nuova Ferrari, si chiama SF1000 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento