Presentata oggi la prima edizione del Salone del vino di Torino

Dal 4 al 6 marzo attesi oltre 250 produttori da tutto il Piemonte

Milano, 10 feb. (askanews) – E’ stato presentato questa mattina nella Sala Colonne a Palazzo Civico nel capoluogo piemontese, la prima edizione del Salone del vino di Torino, manifestazione dedicata all’attività vitivinicola del Piemonte che si terrà da sabato 4 a lunedì 6 marzo (giornata dedicata agli addetti del settore), con oltre 250 produttori ospitati in quattro luoghi simbolo della città: il Museo del Risorgimento, la Cavallerizza Reale, Palazzo Birago e Palazzo Cisterna. L’ampio cartellone prevede, oltre all’esposizione delle cantine, anche incontri, degustazioni, cene e masterclass, per conoscere tutti i preziosi territori del vino del Piemonte. Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, il vicepresidente della Camera di commercio di Torino, Enzo Pompilio D’alicandro e il direttore del Salone, Patrizio Anisio.

“Torino accoglie con entusiasmo il nuovo Salone del vino: l’enogastronomia, con tutte le sue eccellenze, fa parte della cultura di una regione che diventa attrazione e identità per l’intero territorio piemontese e, in particolare, torinese” ha detto Lo Russo, aggiungendo che con questa prima edizione vogliamo sostenere quella che è una delle vocazioni del nostro territorio”. “Intendiamo promuovere Torino nel mondo – ha concluso – e con il Salone valorizzeremo un settore che crea lavoro e al contempo fa parte della nostra identità”.

“Si tratta di un progetto a cui lavoriamo da anni, siamo partiti da piccoli eventi, passando attraverso manifestazioni più strutturate durante tutto l’anno e siamo arrivati a immaginare un grande evento cittadino: una manifestazione che porti al centro i nostri territori e che ospiti a Torino, produttori, consorzi e operatori che, grazie al proprio lavoro, rendono ogni giorno la nostra regione un’eccellenza a livello internazionale” ha spiegato Anisio, sottolineando che “l’incontro tra la cultura enogastronomica e i luoghi storici simbolo della nostra città è una peculiarità che vogliamo sviluppare e in cui crediamo molto”. “Siamo felici ed orgogliosi che la Camera di commercio di Torino, la Città di Torino e la Regione Piemonte abbiano deciso di promuovere e sostenere la nostra iniziativa” ha proseguito Anisio, ricordando che “sarà una tre giorni intensa e ricca di contenuti, preceduta da un ‘OFF’ del Salone che coinvolgerà l’intera città grazie a più di 40 partner coinvolti”. Il palinsesto “OFF” si sviluppa dal centro alle periferie e prevede un’intera settimana dedicata al vino: “dal 28 febbraio al 6 marzo, oltre 100 eventi diffusi in più di 60 location, con protagonisti oltre ai produttori, anche i ristoranti, le piole, le enoteche e i luoghi cult della città, fra cene, artisti, degustazioni, scrittori e tanto spettacolo”.

Nei giorni del Salone, il Museo del Risorgimento, nelle sale di Palazzo Carignano, diventerà uno spazio espositivo che accoglie oltre 60 produttori, e diventerà la Casa del Gambero Rosso con la sua selezione di produttori piemontesi e un’area ospiti che vede protagoniste 20 grandi cantine da tutta Italia, all’interno di un calendario di 10 degustazioni gratuite (fino a esaurimento posti). Alla Cavallerizza Reale, in collaborazione con Go Wine e Fisar Torino, sono attese più di 100 aziende vitivinicole, oltre i consorzi e le enoteche regionali di tutto il Piemonte oltre a un’area interamente dedicata ai vini naturali. Prevista anche l’Arena dei talk con un ricco programma di presentazioni, dibattiti e degustazioni, mentre nell’area esterna del Cortile della Corte Mosca “i migliori street food del territorio proporranno al pubblico le proprie prelibatezze”.

Palazzo Birago, sede della Camera di commercio di Torino, diventerà la Dimora delle Grandi Masterclass con Fisar Torino insieme con la Banca del Vino di Pollenzo, l’Onav di Torino, La strada del Barolo e i grandi vini di Langa. Al centro più di 20 grandi cantine tra degustazioni orizzontali e verticali: le grandi annate e la scoperta dei cru più caratterizzanti del Piemonte e dell’Italia. Anche qui ci saranno talk e approfondimenti a cura di Camera di commercio di Torino in collaborazione con Città Metropolitana di Torino, Strada Reale dei Vini torinesi, CIA Agricoltori delle Alpi, Arpa Piemonte, Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino, AIAB in Piemonte, Enoteca Regionale dei vini della provincia di Torino. Infine è previsto un itinerario guidato nello splendido cortile di Palazzo Cisterna, per visitare le sue auliche sale e degustare, tra le altre, alcune delle eccellenze Torino DOC.

