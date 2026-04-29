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Presentati a Roma 337 beni culturali rimpatriati dagli Stati Uniti
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Presentati a Roma 337 beni culturali rimpatriati dagli Stati Uniti

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Presenti il ministro Giuli e l’ambasciatore Usa Fertitta

Milano, 29 apr. (askanews) – Trecentotrentasette beni culturali trafugati tornano in Italia dagli Stati Uniti. Tra questi una testa in marmo di Alessandro Magno, bronzi da Ercolano e reperti archeologici che vanno dal V secolo avanti Cristo all’età romana.Le opere, recuperate grazie alla collaborazione tra carabinieri e autorità americane, sono state presentate a Roma dal ministro della Cultura Alessandro Giuli e dall’ambasciatore Usa Tilman J. Fertitta. “La cultura non si perde, non si dimentica, ma si tutela, si recupera e si restituisce alla collettività”, ha dichiarato Giuli.

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