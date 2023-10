Presentato a Cuneo il libro fotografico “Frammenti” di Stefano Glinianski

Immagini raccolte, a titolo personale, dal magistrato della Corte dei Conti

Roma, 2 ott. (askanews) – Giovedì 28 settembre il Circolo cuneese ‘L Caprissi ha avuto l’onore di ospitare, nei propri settecenteschi locali nel cuore del centro storico, Stefano Glinianski, magistrato della Corte dei Conti che ricopre diversi incarichi per la Pubblica Amministrazione, per la presentazione del libro fotografico “Frammenti”.

Dopo l’introduzione a cura del Presidente del Circolo, Franco Civallero, la presentazione si è svolta in forma di dialogo tra l’autore ed il magistrato cuneese, Flavia Risso. L’autore ha così raccontato come è nata questa iniziativa: immagini raccolte a titolo personale e quindi sincere e spontanee durante missioni di lavoro in Medio Oriente e in Africa, che solo in seguito sono diventate un volume realizzato tramite la sponsorizzazione di alcune realtà che hanno creduto in questo progetto. Si tratta di un libro anomalo, che non si acquista, o meglio, che non si paga poiché, chiunque lo riceve, non corrisponde un prezzo di copertina ma assume un impegno morale a fare una donazione alla Comunità di Sant’Egidio.

Durante la serata sono poi state lette alcuni dei versi che accompagnano le fotografie all’interno della raccolta, intervallate da momenti musicali del giovane e virtuoso violista cuneese Fujie Roatis. Le fotografie sono attualmente esposte presso i locali del circolo.

Il commento di Glinianski all’iniziativa è cosi sintetizzabile: “Quando l’immagine incontra, come in questa occasione, la musica con il virtuosismo di un giovane musicista e la declinazione in versi di pensieri, con toccante sensibilità, da parte di una attenta lettrice, arrivando così al cuore delle persone, con un piccolo gesto, si è manifestata da parte di ciascuno di noi una profonda e sinergica forma d’arte espressiva”.