Presentato a Innotrans il bus a guida autonoma

Il mezzo è ancora in fase sperimentale

Milano, 26 set. (askanews) – Un bus a guida autonoma ancora in fase sperimentale ma destinato a rivoluzionare il trasporto pubblico. Il mezzo è dotato di autopilota retrofit a basso costo e di tecnologie all’avanguardia, come i sensori ad alta affidabilità, stereocamere e un sistema di controllo drive-by-wire.Queste soluzioni permettono una gestione sicura e flessibile del veicolo, garantendo un servizio continuativo anche in aree e fasce orarie dove il trasporto pubblico tradizionale risulta meno sostenibile. Il bus quando diventerà operativo, la stima è due anni, viaggierà comunque lungo corsie protette.La società del gruppo Fs, Busitalia, in collaborazione con l’olandese QBuzz, ha presentato questo bus capace di viaggiare senza autista a Innotrans, la principale fiera internazionale dedicata al trasporto ferroviario e alla mobilità innovativa. Il mezzo sarà destinato inizialmente ad operare in Olanda.