Presentato a studenti Unitorino il progetto My ESG Score

Presentato a studenti Unitorino il progetto My ESG Score

Scoprire impegno verso ambiente, persone, economia, istituzioni

Roma, 3 ott. (askanews) – Una semplice domanda per stimolare consapevolezza. My ESG Score è il nuovo progetto che permette di misurare gratuitamente l’impegno personale sui temi della sostenibilità.Presentato durante il Laboratorio d’Impresa del Master in “D-ESG e Responsabile d’Impatto” dell’Università di Torino, sarà disponibile per tutti a partire dal 17 ottobre, quando verrà lanciato ufficialmente in occasione della rassegna ComoLake Digital Innovation Forum.L’idea, firmata ESG Impact – startup che affianca le aziende nel percorso verso la sostenibilità e le supporta nell’ottenimento del rating ESG – punta a coinvolgere anche i cittadini, trasformando la valutazione del proprio livello di responsabilità in un gesto semplice e alla portata di tutti.

