Presentato “I sassi di Matera” da Winx Club-La Magia dell’Italia

Successo per la premiere mondiale al Matera Film Festival

Roma, 4 ott. (askanews) – Successo al Matera Film Festival per la premiere mondiale de “I sassi di Matera”, con le fatine più famose della tv, Winx Club, nate dall’estro di Iginio Straffi. L’episodio interamente dedicato alla bellezza della città di roccia più antica d’Italia, e parte della mini serie inedita “Winx Club – La Magia dell’Italia” (realizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con Rainbow), ha entusiasmato la platea, che ha avuto l’opportunità di partecipare e assistere a questo speciale appuntamento in esclusiva al cinema. Lunedì 2 ottobre, oltre all’intera puntata dedicata a Matera, è stato proiettato un estratto della mini serie, ricca di magia, mistero e luoghi meravigliosi. Il pubblico ha poi partecipato a un quiz sui luoghi visitati da Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha e Tecna in questa nuova avventura.

Quello di Matera è stato il primo di una serie eventi che verranno realizzati in tutto il mondo, per lanciare la miniserie nelle varie lingue.

Inoltre, sono già disponibili tutti gli episodi in lingua italiana e spagnola sui canali ufficiali YouTube Winx Club Italia e Winx Club Español. La mini serie inedita “Winx Club – La Magia dell’Italia” è composta da otto episodi (tra cui, per l’appunto, “I sassi di Matera”) che saranno diffusi all’estero attraverso la rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura. Le Winx sono le protagoniste di questo viaggio speciale, che nasce con l’obiettivo di far conoscere all’estero alcune località insolite d’Italia, dove l’incontro tra bellezza, storia, cultura e innovazione prende forma in vere e proprie gemme rare.

La serie animata è doppiata in nove lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, portoghese, vietnamita, coreano, mandarino e giapponese) e si inserisce nell’ambito delle iniziative di promozione integrata dell’Italia prodotte dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed è stata pensata per raccontare al grande pubblico internazionale il nostro Paese e i suoi territori, la loro grande ricchezza storica, culturale, scientifica e naturalistica, con delle testimonial e con un linguaggio vicini in particolare ai più giovani.

Il Matera Film Festival replicherà la puntata “I sassi di Matera” al CineTeatro Comunale G.Guerrieri oggi (ore 17:25), domani (ore 18:10) e venerdì 6 ottobre (ore 15:55).

Le magiche eroine della saga animata Winx Club sono diventate un fenomeno globale capace di proporre temi sempre attuali e di interpretare i sogni e i bisogni del pubblico, superando ogni confine culturale. Amicizia, coraggio, impegno, generosità e positività: questo è il mix di valori di cui le fatine create da Rainbow sono da sempre ambasciatrici. Dal lancio di Winx Club nel 2004, le Winx hanno saputo reinventarsi e stare al passo con i tempi, a riprova del potenziale di un brand dal respiro globale e in continua crescita.