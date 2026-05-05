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Presentato il bilancio 2025 del Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA
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Presentato il bilancio 2025 del Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA

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In crescita patrimonio (+5.3%) e membri (da 34260 a 35781)

Roma, 5 mag. (askanews) – Sì è tenuta presso il Bettoja Hotel l’Assemblea Annuale dei Delegati del Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali ed Artigiane (BCC-CRA), dove sono stati presentati i risultati economici relativi al 2025. Segnali incoraggianti di crescita e sviluppo da parte del Fondo Nazionale, che conferma il trend positivo degli ultimi anni.L’intervista a Osvaldo Scalvenzi, Presidente del Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle BCC-CRA: “Il 2025 è andato molto bene, il risultato è stato oltre i 120 milioni che vengono ovviamente ripartiti sugli oltre 35 mila nostri iscritti. Siamo molto contenti di questo lavoro che abbiamo fatto e dovremmo continuare in questa direzione”.Nel 2025 il comparto Raccolta ha registrato una performance del +2,76%, il comparto Crescita del +3,33% e il comparto Semina del +5,21%. Ad aumentare sono anche gli iscritti, che passano da 34.260 a 35.781.Le parole di Giuseppe Longo, Direttore Generale del Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle BCC-CRA: “Avere un veicolo che gestisce quattro subfans significa, per il Fondo, avere una reattività decisamente superiore a quella che era l’impalcatura, la struttura precedente, con effetti benefici per tutti i nostri aderenti in termini di rendimento e in termini anche di risparmio”.Il commento di Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:” Questo Governo sta facendo molti atti verso la prudenza complementare e capiamo che oggettivamente dal 1996 in poi la legge che pone il sistema retributivo sempre più all’angolo, il sistema invece contributivo, preferentemente sul salario pensionistico, pone oggettivamente che la prudenza complementare possa non essere più un salario differito ma anche un salario accessorio per un sistema pensionistico”.Al centro dell’assemblea anche la creazione di una SICAV nel 2025 che ha portato risultati oltremodo positivi. Il veicolo societario lussemburghese gestisce, infatti, oltre 10.000 posizioni in portafoglio. Con un margine della gestione finanziaria a fine 2025 pari a 120.691.786 euro, e un saldo della gestione previdenziale pari a circa 66 milioni di euro, Il Fondo Pensione Nazionale si prepara ad un nuovo anno all’insegna della crescita e dello sviluppo.

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