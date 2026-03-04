presentato-il-festival-della-filosofia-in-grecia

Davide Navarria, Simone Regazzoni, Mauro Bonazzi, Lucrezia Ercoli saranno protagonisti dell’edizione dedicata alla Philia con 1500 studenti italiani

Il Festival della Filosofia in Grecia è stato presentato oggi ad Atene presso l’Istituto Italiano di cultura dal direttore dell’Istituto Francesco Neri, da Alberto Amadei, responsabile culturale dell’Ambasciata d’Italia ad Atene, da Giuseppina Russo, presidente e ideatrice del Festival, il Direttore scientifico Annalisa Di Nuzzo, il Responsabile della Metodologia didattica Salvatore Ferrara e la dirigente Veronica Sole della Scuola Italiana di Atene alla presenza degli studenti del liceo pugliese Dell’Aquila Staffa di Trinitapoli San Ferdinando (Barletta-Andria-Trani).

Quest’anno fino al 22 marzo ben 1500 studenti provenienti da tutta Italia si ritroveranno ad Atene, Delfi, Epidauro, Corinto, Loutraki per vivere un’esperienza unica e straordinaria con un programma come sempre ricco: i Dialoghi maieutici di Davide Navarria dal titolo Amicizie (im)perfette. Stare insieme, essere contro, andare oltre; Simone Regazzoni “Pensiero e Philia nell’epoca dell’intelligenza artificiale”; Mauro Bonazzi “Amicizia e Filosofia. Un dialogo con i Greci”; Lucrezia Ercoli “Gli amici non mentono”. Da Platone a Stranger Things”.

Nel corso del Festival gli studenti vivranno gli incontri filosofico-teatrale: “Philia: legame stellare”, Intervento Filosofico: “La cura tra ritualità religiose e riflessioni filosofiche” (a cura della prof.ssa Annalisa Di Nuzzo e del prof. Salvatore Ferrara), la Bottega dell’Empatia (a cura del Prof. Salvatore Ferrara). E ancora: “Incontro con La Pizia”, con testi a cura della prof.ssa Annalisa Di Nuzzo e l’attrice Francesca Minutoli; la Passeggiata filosofico-teatrale al Colle di Filopappo: “Sentieri filosofici dell’amicizia”. Selezione testi: Prof.ssa Annalisa Di Nuzzo. Regia: Riccardo Marotta. Attori: Roberto Caccioppoli, Manuel Di Martino, Anna Mallamaci, Riccardo Marotta e Francesca Minutoli.

“Il FFMG è l’unico Festival della Filosofia dedicato agli adolescenti. Un evento di approfondimento culturale con una spiccata connotazione sociale: la divulgazione della filosofia, in forma esperienziale, tra gli studenti dei licei. L’obiettivo è proporre ai giovani occasioni e percorsi di educazione non formale, legati all’esperienza filosofica. L’iniziativa esalta il Genius Loci unendo proposte culturali ed azioni territoriali attraverso la riscoperta e la valorizzazione della realtà in cui si svolge”, spiega Giuseppina Russo, presidente e ideatrice del Festival.

“L’amicizia è impegnativa come relazione perché richiama relazioni forti e oggi purtroppo mancano, ci sono troppe relazioni deboli. Vediamo più connessioni che relazioni e il nostro lavoro con i giovani mira proprio a stabilire relazioni solidi”. Lo sottolinea Salvatore Ferrara.

“In questi tempi non abbiamo alternativa a lavorare per costruire dialoghi , un confronto di civiltà invece degli scontri che stiamo vivendo in questo momento e la filosofia è una chiave importante”. Lo dichiara Annalisa Di Nuzzo.

“La nostra ambasciata è vicina da oltre dieci anni a questa iniziativa e in questi tempi così difficili che stiamo vivendo non possiamo che credere e valorizzare questa sinergia, questa collaborazione sempre più forte e solida con gli ‘eroici’ organizzatori del Festival e con i tanti studenti che annualmente partecipano”. Cosi Alberto Amadei, responsabile culturale dell’Ambasciata italiana ad Atene.

“Questa è Casa Italia e noi lavoriamo per iniziative di questo tipo che ci consentono di diffondere la nostra cultura. Sono oltre dieci anni che qui presentiamo il Festival e continueremo a farlo in futuro”, ha dichiarato infine il direttore dell’Istituto Francesco Neri.

“Come adulto, come filosofo non posso che ringraziare i giovani che ci restituiscono molto, aiutandoci a fare comunità a imparare sempre qualcosa di nuovo che arricchisce noi e il Festival”. Davide Navarria uno dei quattro filosofi ospiti di questa edizione greca.

“Sono opportunità importanti di dialogo e scambio che sono maturate nel tempo anche con protocolli istituzionali che ci hanno consentito di offrire nuove conoscenze agli studenti italiani e greci”, spiega la dirigente Veronica Sole della Scuola Italiana di Atene.

Davide Navarria, Simone Regazzoni, Mauro Bonazzi, Lucrezia Ercoli saranno i protagonisti dell’edizione 2026 dell’unico Festival di filosofia solo per adolescenti ideato da Giuseppina Russo, edizione che quest’anno ha dedicato alla madre appena scomparsa e prima sostenitrice del Festival.