Presentato il treno Frecciarossa con la livrea dedicata alla Ducati Corse

ROMA – “Il rosso vincente corre veloce”. Con questo slogan è stato presentato oggi, alla Stazione Termini di Roma, il Frecciarossa di Trenitalia con la livrea dedicata alla Ducati Corse. Sul treno, oltre alla scritta, campeggia una foto del Campione del mondo MotoGP, Francesco Bagnaia. All’evento è intervenuto lo stesso pilota, accompagnato da Luigi Ferraris, Amministratore delegato Gruppo Ferrovie dello Stato, Luigi Corradi, Amministratore delegato e Direttore generale di Trenitalia, Luigi Dall’Igna, Direttore Generale Ducati Corse, che ha portato e mostrato sul binario 1 la nuova Desmosedici GP 2023.

“È una giornata di cui andare orgogliosi- ha dichiarato Ferraris- È bello vedere delle eccellenze che rappresentano l’Italia in Europa e nel mondo con grande successo. Non ci accomuna solo il colore rosso, ma c’è tanta tecnologia, passione e innovazione. È un bellissimo esempio di come il nostro Paese possa esportare, non solo prodotti legati all’uso, ma tecnologia, manifattura, competenza e innovazione”.Sulla stessa linea l’Amministratore delegato di Trenitalia: “La cosa che accomuna Frecciarossa e Ducati non è solo il colore, ma la tanta tecnologia. Quando si guarda una moto così si capisce immediatamente, per gli spazi ridotti e tutto quello che riesce a fare, sul treno a volte si capisce meno e si vede meno, ma il Frecciarossa 1000 è un concentrato di altissima tecnologia. È un treno che può portare 500 persone fino a 360 chilometri all’ora, a spasso per l’Italia. Poter fare questo è complicatissimo e c’è tanto saper fare dell’Italia”.

Contento della collaborazione tra Frecciarossa e Ducati Corse è stato Bagnaia perchè ha “sempre identificato la Ducati in una freccia rossa ed è fantastico che si sia mischiato il tutto. Vedere che sono in esposizione sui treni ad alta velocità in Italia è qualcosa di veramente fantastico”.

