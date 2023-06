Presidente brasiliano Lula a Roma: domani vede Mattarella e il Papa

Nessun incontro con Meloni. Dovrebbe vedere Gualtieri. Poi in Francia

Roma, 20 giu. (askanews) – Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, è da oggi in Italia per una visita di due giorni, durante la quale vedrà il presidente Sergio Mattarella e Papa Francesco in Città del Vaticano. Secondo quanto informa O Globo, Lula non ha invece in programma un incontro con la premier e leader di Fratelli d’Italia, Georgia Meloni, che oggi è a Parigi.

Secondo il quotidiano di Rio de Janeiro, nella giornata di oggi il presidente brasiliano avrà solo “impegni personali” a Roma. Domani sono in programma un’udienza con Papa Francesco e un incontro con Mattarella. Poi, il capo dello Stato brasiliano andrà in Francia.

Sul suo profilo Twitter, Lula ha postato le immagini della sua partenza per Roma.

“Un incontro con il primo ministro” Meloni “è stato effettivamente preso in considerazione, ma a causa di un problema di programmazione, non è stato confermato”, ha dichiarato l’ambasciatrice Maria Luísa Escorel de Moraes, segretaria per l’Europa e il Nord America.

L’ambasciatrice ha anche detto che Lula dovrebbe incontrare a titolo personale il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che era stato in visita a Lula quando questi era incarcerato a Curitiba, tra il 2018 e il 2019.

continua a leggere sul sito di riferimento