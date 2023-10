Presidente Confindustria Romania premia eccellenze romene sanità

A ottava edizione RePatriot Summit

Roma, 12 ott. (askanews) – Il presidente di Confindustria Romania, Giulio Bertola, ha partecipato all’apertura ufficiale dell’ottava edizione del RePatriot Summit, presso l’Opera Nazionale di Bucarest, in rappresentante dell’industria e dell’imprenditoria italiana nel Paese. Lo riporta la pagina Facebook della rappresentanza confindustriale.

Ogni anno il Summit RePatriot riunisce imprenditori romeni, facenti parte della Diaspora romena all’estero, provenienti da tutto il mondo che si sono particolarmente distinti nelle loro attività.

Durante l’evento, trasmesso in diretta da TVR International, di fronte ad una platea di oltre 400 selezionati ospiti, sono stati premiati 100 cittadini romeni, che hanno saputo portare, con onore, una parte dell’eccellenza romena all’estero.

Il presidente di Confindustria Romania, ha avuto il privilegio di premiare i cittadini romeni selezionati per una delle categorie più sensibili, la categoria della sanità. Tutti medici romeni che hanno svolto una straordinaria attività in Italia, in Svezia e in altri Stati europei, nelle loro impegnative specializzazioni e nella ricerca.

Tra le varie personalità che hanno consegnato i premi nelle altre categorie ricordiamo: la Consigliera di Stato della Presidenza romena, Sandra Pralong e Felix Patrascanu – Presidente FAN Courier, per la Categoria Imprenditorialità; l’Avv. Adrian Zuckerman – ex Ambasciatore degli Stati Uniti d’America e Nicholas Spyridon Kass, Vice Segretario Aggiunto – Ufficio dei Conflitti e delle Operazioni di stabilizzazione degli Stati Uniti d’America per la categoria Pubblico & Legale; il Segretario di Stato per i Culti e Direttore Generale di Trinitas TV, Ciprian Olinici, per la Categoria Religione; Dragos Anastasiu – Presidente del Gruppo Eurolines per la Categoria Educazione; Miahela Craciun – Realizzatore e Produttore della Televisione romena, per la Categoria Professionisti.