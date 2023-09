Presidente Confindustria Romania visita nuova sede scuola Aldo Moro

La Scuola italiana internazionale a Bucarest

Roma, 14 set. (askanews) – Nell’ambito della consolidata Partnership con Confindustria Romania, il presidente della rappresentanza confindustriale, Giulio Bertola, ha visitato a Bucarest, la nuova sede della Scuola italiana internazionale “Aldo Moro”. Lo comunica Confindustria Romania sulla sua pagina Fb.

La Scuola, fondata nei primi del ‘900 in Romania, è riconosciuta a livello ministeriale a partire dalla Scuola dell’Infanzia fino al Liceo. Negli anni ha sottoscritto anche partenariati storici con le principali università italiane, romene ed internazionali. L’inserimento nel mondo universitario, così come in quello lavorativo, è pertanto un percorso naturale già consolidato negli anni per tutti gli studenti.

“Confindustria Romania é direttamente impegnata nel settore dell’education e della formazione fino a livello delle più prestigiose Università, sia romene che italiane, attraverso un’innovativa progettualità che ha il suo punto di forza nella straordinaria sinergia attivata con il settore produttivo, naturalmente rappresentato dall’industria e dalle imprese, a capitale italiano, in Romania”, si legge.

“L’impatto, appena entrati nella sede della Scuola, proprio nel centro della Capitale, é di grande prestigio e all’interno risalta l’eleganza dell’architettura dell’edificio e l’efficiente organizzazione degli spazi. Tre le cose che ci hanno favorevolmente colpito, vorremmo evidenziare l’attenzione che hanno riservato ai Piani formativi, con l’obiettivo di valorizzare ogni singolo talento in base alle singole attitudini dei giovani studenti”, prosegue Confindustria Romania.

La Scuola “Aldo Moro” é una “vera eccellenza italiana in Romania nel rispetto dello storico legame che lega i nostri due popoli e le nostre culture, potendo anche garantire un moderno orientamento internazionale, grazie alla rete della proprietà, lo storico gruppo italiano nel settore della formazione scolastica, ‘Liberi di Educare’, che conta numerose scuole di eccellenza in Italia, Stati Uniti d’America e Regno Unito. Un sentito ringraziamento all’Avv.Mario Antico e alla Direttrice Tina Savoi per la calorosa accoglienza che hanno riservato al nostro Presidente. Come Confindustria Romania auguriamo un buon anno scolastico a tutti gli studenti”.