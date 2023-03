Presidente Lettonia: principale minaccia odierna è aggressione Kiev

Stato di diritto, cambiamento climatico sono altre sfide

Baku, 9 mar. (askanews) – “Le minacce esistenziali per stati e individui sono una realtà” ha detto il presidente della Lettonia Egils Levits nel corso del Global Baku Forum sottolineando che esistono “minacce interne ed esterne” e la principale minaccia “esterna, attualmente, è l’aggressione russa all’Ucraina”.

Un aggressione “che non è iniziata l’anno scorso ma nel 2014. E ancora prima nel 2008 in Georgia, quando la risposta della comunità internazionale è stata debole. Nel 2014 è stata un po’ più decisa e ora è stata forte, perché è la prima volta che la comunità internazionale sta rispondendo in modo adeguato: c’è accordo a livello internazionale sul fatto che la guerra di aggressione sia vietata”, ha detto il capo di stato.

Levits ha aggiunto che le altre minacce esterne sono “il cambiamento climatico che porterà alla scomparsa del territorio di almeno 10 stati nei prossimi anni, serve una risposta del diritto internazionale alla domanda su cosa succederà alla popolazione di questi stati”. Infine “lo stato di diritto è un’altra minaccia alla resilienza della società, dobbiamo rafforzare lo stato diritto in tutte le nostre democrazie per rafforzarne la resilienza”..

