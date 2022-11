Presidente Mattarella rende omaggio a tomba Milite Ignoto

Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

Roma, 4 nov. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d’alloro, sulla tomba del Milite Ignoto, all’Altare della Patria, in piazza Venezia a Roma, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Alla cerimonia erano presenti, tra le tante cariche istituzionali, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il Capo dello Stato si recherà poi a Bari, prima al sacrario dei caduti d’Oltremare per la deposizione di una corona di alloro, poi sul palco di allestito a lungomare Nazario Sauro per assistere a una cerimonia militare. Saranno presenti anche il ministro Crosetto e il capo di stato maggiore della Difesa, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Il Presidente del Senato, in rappresentanza del Presidente della Repubblica, si recherà invece al Sacrario di Redipuglia (Gorizia), dove l’arrivo è previsto alle 11. Dopo aver passato in rassegna il Reparto d’Onore, il Presidente La Russa percorrerà la Via Eroica fino al ripiano del Sacrario, dove deporrà una corona e renderà onore ai Caduti. continua a leggere sul sito di riferimento