Presidente Uzbekistan: crisi mondiali minano sviluppo sostenibile

Rilevante principio Onu “non lasciare nessuno indetro”

Roma, 16 gen. (askanews) – “Oggi la comunità mondiale sta affrontando l’inasprimento di varie contraddizioni e conflitti e le conseguenze negative della crisi economica. Stiamo assistendo a un declino del dialogo aperto e della fiducia reciproca nelle relazioni internazionali” e “la pandemia di coronavirus, i problemi di sicurezza alimentare ed energetica, i problemi ambientali hanno un impatto negativo sulle prospettive di sviluppo globale”, “in un contesto così impegnativo, sorgono molti nuovi ostacoli, in particolare al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dei nostri paesi”, ha dichiarato il presidente della Repubblica dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev al vertice Voice of Global South in India ricordando “il principio fondamentale delle Nazioni Unite, ‘Non lasciare nessuno indietro'”, che “sta diventando sempre più rilevante”.

Il capo di stato uzbeko ha voluto ricordare che “oggi nel Paese vengono attuate riforme su larga scala” di cui fanno parte “la garanzia della dignità e degli interessi umani” che sono “obiettivo fondamentale della nostra politica”. “L’essenza della nostra strategia di sviluppo è stabilire lo stato di diritto e sviluppare il capitale umano, costruendo una società civile giusta e forte”, ha sottolineato Mirziyoyev.

“Abbiamo impostato un grande piano per il prossimo futuro per raggiungere una crescita economica inclusiva e sostenibile e per dimezzare la povertà nel Paese. Per raggiungere questi obiettivi, in Uzbekistan l’anno 2023 è stato dichiarato ‘Anno della cura per l’educazione umana’”, ha aggiunto.

Il presidente dell’Uzbekistan ha parlato poi dell’attuale “sistema commerciale internazionale che deve essere migliorato” e nel contesto del quale “deve essere presa in considerazione la ‘Voce del Sud del mondo’: devono essere create le condizioni necessarie per sfruttare il potenziale dei paesi in via di sviluppo. Sfortunatamente, i nostri paesi devono ancora affrontare diverse difficoltà e restrizioni nell’entrare nei principali mercati. Considerando il potenziale industriale e agricolo dei nostri Paesi, nonché i loro ampi mercati interni, è importante sviluppare approcci comuni per creare un ambiente competitivo equo a livello globale”.

Infine, il presidente si è detto “fiducioso che durante la presidenza del G20 dell’India, descritta dal mio caro fratello Narendra Modi come ‘la terra di Buddha e del Mahatma Gandhi’, le nuove proposte e idee per la pace e la sicurezza su scala globale saranno presentate al mondo Comunità”.

