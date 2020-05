Pressing dei partiti della maggioranza sul presidente del Consiglio Conte su tutti i dossier sul tavolo. A partire da quello sulla scuola. Per ora nessun accordo sul tema dei concorsi. Il vertice di maggioranza di venerdì sera. durato quasi tre ore – si è tenuto in video conferenza – non ha fatto registrare, viene riferito da fonti presenti all’incontro, alcun passo avanti.

Da una parte Pd e Leu che hanno alzato il muro e dicono no anche alla clausola di emergenza pensata dal ministro Azzolina (se si rialzano i contagi niente selezione in presenza) e puntano sul reclutamento dei professori in base ad una semplice graduatoria per titoli,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Pressing della maggioranza su Conte. È scontro su scuola e cantieri proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento