Pressing di Bonaccini sul Mes: “Basta rinvii”

Basta ritardi sul Mes. Il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in un’intervista al Corriere della Sera ribadisce la necessità di non perdere tempo e di andare oltre alle posizioni interne dei singoli partiti. “Ho il massimo rispetto per le fibrillazioni di tutti – afferma – ma siamo qui per risolvere i problemi del Paese, non delle singole forze politiche. Come si fa a rinunciare a 36 miliardi di euro aggiuntivi al Recovery Fund? Diciamo tutti che è dalla sanità che deve ripartire la ricostruzione: bene, iniziamo a farlo, con i fatti però. Io voglio discutere pubblicamente di questo, non di altro”.

