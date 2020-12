AGI – Nuova ‘ battaglia’ dell”immunologo americano Anthony Fauci sul Covid. Il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseas ritiene che il presidente Donald Trump dovrebbe vaccinarsi.

“La decisione – ha spiegato in un’intervista alla Cnn – spetta a lui e ai medici della Casa Bianca. La mia raccomandazione, come ho detto in passato, è che si vaccini. E’ ancora il presidente degli Stati Uniti, è una persona in condizioni delicate, per cui la mia raccomandazione non cambia”. Fauci, inoltre, non dice se sia stato un errore non porre, alla vigilia di Natale, restrizioni ai viaggiatori in arrivo dal Regno Unito,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Pressing di Fauci su Trump, “Deve vaccinarsi” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento