AGI – “Io confermo un approccio e una scelta politica. Noi sosterremo questo governo fino a quando questo governo farà le cose. Non dobbiamo essere pigri. La squadra è un tema che non è compito nostro porre, non è neanche all’ordine del giorno per quanto ci riguarda, è una scelta che attiene al presidente del Consiglio”. “Non c’è nessuna rivendicazione di posti” nel giverbo, ha assicurato

Lo ha detto Nicola Zingaretti in una conferenza stampa dove ha anche lanciato un appello ai suoi alleati di Governo: “Sui nostri alleati devo rivendicare una cosa: ci sono state incomprensioni, ma con Italia Viva,

L’articolo Pressing di Zingaretti su Conte: “Ok a questo Governo finché fa cose” proviene da Notiziedi.

