Pressing Pd-Iv per il Draghi-bis. Fi-Lega: “Vogliamo chiarezza, basta contare sul M5S”

ROMA – Il giorno dopo le dimissioni del premier Mario Draghi, respinte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la richiesta di andare a riferire alle Camere mercoledì, i partiti prendono posizione sul prosieguo della legislatura e sull’ipotesi di andare avanti con l’esecutivo guidato dal dimissionario Draghi.

ORLANDO (PD): “DRAGHI RICONSIDERI LA SUA DECISIONE”

“Come Partito Democratico abbiamo chiesto al Presidente Draghi di riconsiderare la sua decisione: una crisi in questo momento apre prospettive molto incerte per il Paese. Si è aperta nelle scorse settimane una interlocuzione sull’agenda sociale, dare una risposta è una priorità”. Lo scrive su Twitter il ministro del Lavoro ed esponente del Pd, Andrea Orlando.

LEGGI ANCHE: Nuova spaccatura nel M5S: Conte ipotizza il ritiro dei ministri, D’Incà guida la fronda dei contrari

BONAFÈ (PD): “A RISCHIO ALLEANZA CON M5S”

“Io penso che sarebbe assolutamente un disastro aprire una crisi ed andare al voto in questo momento. Siamo nel bel mezzo di una guerra, con la ripresa dei contagi, l’inflazione che sta erodendo il potere d’acquisto delle famiglie”. Così Simona Bonafè, deputata europea del Pd, a Radio 24 in 24 Mattino.

“Quindi ci sarebbe proprio bisogno di continuare con l’azione del Governo Draghi – spiega l’esponente dem -, proprio ieri sono stati stanziati 17 miliardi, ha preso degli impegni sull’agenda sociale, c’è bisogno di andare avanti con l’azione di questo Governo. Credo ci sia bisogno di tutto tranne di aprire una crisi adesso”.

Sulle conseguenze della decisione del M5S di non votare la fiducia al dl Aiuti, Bonafè osserva: “Non possiamo fare finta di nulla, poi io mi auguro che si ritrovi una quadra, ma è evidente che non possiamo fare finta di nulla. Questa situazione sta mettendo a rischio la nostra alleanza con il Movimento 5 Stelle. Dopodiché mi auguro e spero che di fronte alla parlamentarizzazione di questa crisi ognuno si assuma le proprie responsabilità in Parlamento, in modo trasparente. Poi gli elettori ne trarranno le conseguenze”.

LEGGI ANCHE: Conte se la prende con il Pd: per il presidente M5S la crisi è colpa dei dem

FI-LEGA: “VOGLIAMO CHIAREZZA, IMPOSSIBILE CONTARE SUL M5S”

Nota congiunta di Forza Italia e della Lega, al termine di una telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi: “Lega e Forza Italia prendono atto della grave crisi politica innescata in modo irresponsabile dai 5 Stelle che, come ha sottolineato il Presidente Mario Draghi, ‘ha fatto venir meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo’. Dopo quello che è successo, il centrodestra di governo vuole chiarezza e prende atto che non è più possibile contare sul Movimento 5 Stelle in questa fase così drammatica”.

“Noi – rimarcano Lega e Forza Italia – siamo alternativi a chi non vota miliardi di aiuti alle famiglie, a chi si oppone a un termovalorizzatore fondamentale per ripulire Roma e tutelare così milioni di cittadini, a chi difende gli abusi e gli sprechi del reddito di cittadinanza, a chi sa dire solo dei No. Ascolteremo con rispetto e attenzione le considerazioni del presidente Mario Draghi, che ha reagito con comprensibile fermezza di fronte a irresponsabilità, ritardi e voti contrari. Il centrodestra di governo continuerà a difendere gli interessi degli italiani con serietà e coerenza, non avendo certamente timore del giudizio degli italiani”.

LEGA: “NOI AL LAVORO, TOTALE CONDIVISIONE CON DRAGHI”

“Faremo il bene dell’Italia e degli italiani”. Lo ha detto Matteo Salvini durante i colloqui di questa mattina con i dirigenti della Lega. In una nota, il partito di via Bellerio rende noto: “Come già accaduto ieri, anche questa mattinata è stata caratterizzata da incontri, telefonate e videocollegamenti tra Matteo Salvini e i dirigenti della Lega. C’è piena sintonia su cosa fare nei prossimi giorni e totale condivisione delle parole del presidente Mario Draghi, secondo il quale lo strappo di ieri ‘ha fatto venir meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo’, per le scelte irresponsabili dei 5 Stelle, i più validi alleati del Pd. Fra gli altri, Salvini ha sentito Giancarlo Giorgetti, Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Luca Zaia, i vicesegretari, i capigruppo e Roberto Calderoli”.

MOLINARI (LEGA): “ELEZIONI LA COSA PIÙ SENSATA”

“Andare ad elezioni anticipate sarebbe la cosa più sensata, poi che accada non è detto. Dopo le parole di Draghi di ieri, dopo che i 5 Stelle non hanno votato la fiducia, dopo tutto quello che è successo, pensare che si possa andare avanti con un partito inaffidabile come il M5S la vedo molto complicata. Mi sembra difficile che Conte possa rimangiarsi la sua presa di posizione, infatti pare che il direttivo di ieri sera sia stato molto tormentato, e dall’altro lo stesso Draghi la vedo dura che possa rimangiarsi le parole decise dei giorni scorsi”. Lo ha detto Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera, a 24 Mattino su Radio 24.

LEGGI ANCHE: Governo, Di Maio: “La testa di Draghi servita su un piatto d’argento a Putin”

MELONI: “BASTA GIOCHI DI PALAZZO, ELEZIONI SUBITO”

“‘È da irresponsabili andare al voto ora’. Dissero quelli che in piena crisi economica, tra pandemia e rincari di ogni tipo, continuano a tenere paralizzata l’Italia tra liti e smanie di potere. Irresponsabili sono loro. Basta scuse, basta giochi di palazzo: #ElezioniSubito”. Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.

SISTO (FI): “DA M5S OMICIDIO PREMEDITATO DEL GOVERNO”

“Il M5S ha perpetrato un vero e proprio ‘omicidio premeditato’ del Governo, creando uno sconquasso inaccettabile e assumendosi una responsabilità immensa davanti al Paese”. Così a RaiNews24 il deputato di Forza Italia e sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. “Forza Italia – ha proseguito – è stata sempre coerente e leale al progetto di un governo di larghissime intese in soccorso del Paese. Oggi manteniamo lo stesso atteggiamento di fronte a una crisi che non ha alcuna ragione di esistere”.

“Ora aspettiamo con rispetto quello che Draghi dirà in Parlamento per poi trarre le conclusioni – ha sottolineato il sottosegretario forzista -, ma è chiaro che governare con i 5 Stelle diventa complicato. Per guidare un grande Paese come l’Italia servono affidabilità, credibilità e senso dello Stato, caratteristiche che ai pentastellati, evidentemente, mancano. Abbiamo una serie di incompiute: penso a quelle continua a leggere sul sito di riferimento