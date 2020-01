Pressing Serie A 2020, il calcio torna protagonista su Rete4

Dopo la pausa natalizia la Serie A torna protagonista anche su Retequattro con “Pressing Serie A“, il nuovo programma di attualità sportiva a cura di Sport Mediaset. Ecco tutte le anticipazioni, i conduttori e le news sulla prima puntata di lunedì 6 gennaio 2020.

Pressing Serie A 2020 su Retequattro: quando inizia

Da lunedì 6 gennaio 2020, alle ore 23.25, circa prenderà il via su Retequattro “Pressing Serie A“, il nuovo programma dedicato al calcio. La trasmissione è a cura della redazione sportiva di Sport Mediaset, testata giornalistica coordinata da Alberto Brandi.

Al timone del nuovo programma sportivo di Retequattro troveremo la giornalista e conduttrice televisiva Giorgia Rossi. Quest’ultima potrà contare sulla presenza fissa di un fuoriclasse del calcio italiano e della Nazionale: Walter Zenga.

Pressing Serie A: le anticipazioni

La prima puntata di “Pressing Serie A” prende il via proprio in concomitanza con la diciottesima giornata di campionato di Serie A 2019 – 2020. Un campionato molto seguito dal pubblico italiano e dagli amanti del calcio per via dell’accesissimo duello tra Juventus e Inter. Le due squadre si contendono il primo posto con conseguente vittoria dello scudetto.

Visto pertanto l’enorme interesse da parte del pubblico, Mediaset ha pensato bene di raddoppiare l’offerta sportiva proponendo ai telespettatori una nuova finestra sul campionato di Serie A.

Non dimentichiamo che il calcio italiano è già protagonista con Tiki Taka, il programma campione di ascolti di Italia 1. L’arrivo di “Pressing Serie A” regalerà al pubblico una nuova sintesi accurata su tutte le partite di Serie A: a cominciare dalle reti fino agli highlights dei match. Non mancheranno poi gli approfondimenti, i collegamenti in diretta dai campi, la moviola fino ai commenti protagonisti con tanto di dibattito in studio.

Tra gli ospiti della prima puntata segnaliamo la presenza di Ciro Ferrara, l’ex difensore di Napoli e Juventus.

L’appuntamento con Pressing Serie A 2020 è dal 6 gennaio su Retequattro!

continua a leggere sul sito di riferimento